Konya’nın Selçuklu ilçesinde çalıştığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürülen 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan’ın, eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emrah Demirkıran, suçunu emniyette itiraf etti ve adliyeye sevk edildi.

Olay nasıl gerçekleşti?

Korkunç olay, 12 Eylül saat 13.30 sıralarında Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir masaj salonunda meydana geldi. Masaj salonu sahibi Vedat D., iş yerine geldiğinde kapının üstündeki anahtarı fark etti. İçeri girdiğinde, çalışanı olan Elif Ceren Arslan’ı kanlar içerisinde yerde buldu. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekipleri, Elif Ceren Arslan’ın göğüs bölgesinden defalarca bıçaklandığını ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan’ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şiddet yüzünden uzaklaştırma kararı alınmış

Olayın ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Elif Ceren Arslan’ın birkaç gündür masaj salonunda kalmış olduğu, eski sevgilisi Emrah Demirkıran hakkında uzaklaştırma kararı aldığı tespit edildi. Arslan, Demirkıran’dan şiddet gördüğü için hukuki koruma talebinde bulunmuştu.

Tutuklandı

Şüpheler doğrultusunda gözaltına alınan Emrah Demirkıran, cinayeti kabul ederek itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Demirkıran, adliyeye sevk edildi.