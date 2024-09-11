İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Körfezi'ne kirli su deşarj edildiği iddiasıyla İZSU Genel Müdürlüğü’ne para cezası kesildiği ve suç duyurusunda bulunulduğu haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle İZSU'ya ceza kesildiği yönündeki haberlerin ardından yaptığı açıklamada, henüz kendilerine ulaşan bir suç duyurusu olmadığını belirtti. Tugay, “Dün çıkan haberler üzerine avukatlarımız ilgili mercilere sordular ancak henüz iletilen bir şey yok. O yüzden ne üzerine suç duyurusu olduğunu bilmiyoruz" dedi.

"Halktaki hassasiyet siyasi olarak yönetiliyor"

Geçmiş dönemlerde de çeşitli cezaların kesildiğini hatırlatan Başkan Tugay, arıtma tesislerinde yapılan denetimler sırasında bazı ölçümlerde sapmalar tespit edildiğini ancak genel durumun normal olduğunu belirtti. Tugay, “Bakanlık, halkta oluşan hassasiyeti biraz siyasi olarak yönetmeye çalışıyor diye düşünüyorum” dedi.

İzmir Körfezi için atılan adımlar

Başkan Tugay, göreve geldiklerinden bu yana Körfez’in temiz kalması için ellerinden gelen azami çabayı gösterdiklerini vurguladı. Yağmur suyu ayrıştırma projelerinin hızla devam ettiğini ve bu sürecin daha da hızlandırıldığını belirten Tugay, "Dördüncü fazı mart ya da nisan ayında devreye almayı planlıyoruz. Beşinci fazı da bu dönemde bitirmeyi hedefledik" dedi.

"Sadece bizim çabamız yetmez"

Körfez’deki kirliliğin sadece belediyenin çalışmalarıyla çözülemeyeceğini belirten Tugay, bu süreçte bakanlıkların da sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. “Bu konuda birbirimizi suçlamaktansa, herkesin üzerine düşeni yaparak çözüme katkı sağlamasını bekliyoruz" diyen Tugay, bakanlıkların İzmit’te olduğu gibi İzmir’de de sorunu çözmeye yönelik adımlar atması gerektiğini vurguladı.

"Herkes sorumluluğunu almalı"

Başkan Tugay, çözüm odaklı adımların atılması gerektiğine işaret ederek, belediye olarak üzerlerine düşen görevleri en kısa sürede yerine getireceklerini tekrarladı. Ancak, Bakanlığın da sorumluluk alması gerektiğini belirterek, işbirliği çağrısında bulundu.