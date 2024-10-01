Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) ile işbirliği yaparak, personellerine yönelik İletişim Yönetimi Eğitimi başlattı. Eğitim, Demirci, Gördes, Selendi, Köprübaşı ve Kula ilçelerinde görev yapan 300'e yakın personele 3 hafta boyunca verilecek.

MASKİ ve MCBÜSEM işbirliği

MASKİ ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜSEM) arasında imzalanan protokol, kamu hizmetlerinde personelin daha etkili iletişim kurmasını sağlamak amacıyla hazırlandı. Bu işbirliği çerçevesinde MASKİ personeli, yurttaşlarla daha etkili iletişim kurarak hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Eğitim içeriği

Eğitim programında, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçelik ve fakülte öğretim üyeleri tarafından etkili iletişim teknikleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, beden dili ve imaj yönetimi gibi konular ele alındı. Ayrıca zor insanlarla baş etme ve çatışma çözme yöntemleri de eğitim kapsamına alındı.

MASKİ Genel Müdürü’nden açıklama

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, programın personelin hizmet kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Postacı, “Yurttaşlarımızla sürekli iletişimde olan personelimizin daha kaliteli hizmet verebilmesi için bu eğitimleri önemsiyoruz. 3 hafta boyunca 300’e yakın personelimiz bu eğitimden faydalanacak” dedi.

Eğitimin yaygınlaştırılması

Eğitimler şimdilik Demirci, Gördes, Selendi, Köprübaşı ve Kula ilçelerinde başladı, ancak programın diğer ilçelerde görev yapan personel için de uygulanacağı belirtildi.