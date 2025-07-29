MAV Cello Ensemble, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin “Zeytin Altında” konserleri kapsamında sahne aldı. Merkezin bahçesindeki zeytin ağacının gölgesinde gerçekleşen konser, müzikseverlere yaz esintisi sundu.



AASSM Bahçesinde Klasik Müziğin Yaz Yorumu

İzmir’in gözde kültür mekânlarından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), yaz boyunca düzenlediği “Zeytin Altında” konserleriyle sanatseverleri müzikle buluşturuyor. Bu özel serinin son konuğu, MAV Senfoni Orkestrası’nın viyolonsel sanatçılarından oluşan MAV Cello Ensemble oldu.

“Cello ile Dünya Turu” Temalı Seçkiler

“Cello ile Dünya Turu” başlığıyla sahne alan topluluk, konser boyunca klasik müzikten caz ve tangoya, film müziklerinden barok döneme uzanan geniş bir repertuvar sundu. Performans, hem profesyonel müzik çevrelerinden hem de izleyicilerden tam not aldı.

Uluslararası Sanatçıların Buluşması

Topluluk; Richard Rozsa, Mate Tomasz, Rita Vadasz, Krisztina David, Marcell Vamos ve Katalin Vamos’tan oluşuyor. Daha önce opera sanatçısı Klara Kolonits, viyolonsel sanatçıları Ditta Rohmann ve Gustav Rivinius gibi önemli isimlerle de sahne alan topluluk, beş yıldır birlikte çalıyor.