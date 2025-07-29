Uluslararası başarılara imza attılar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nde eğitim gören öğrenciler, akademik başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu yıl mezun olan Ece Beril Dağdelen, yüksek lisans eğitimi için İngiltere’nin köklü üniversitelerinden Imperial College London’a kabul edildi. Yaren Derbent ise İrlanda’daki Trinity College Dublin’de eğitimine devam edecek.

Her iki öğrenci de, binlerce kişinin başvurduğu, küresel sıralamalarda üst sıralarda yer alan bu üniversitelerde “yaşam bilimi” alanında eğitim alacak. Dağdelen ve Derbent, özellikle DNA yapısı ve kanser gibi hastalıkların tedavisine yönelik projelerde yer almayı hedefliyor.

Avrupa’daki araştırma merkezlerinde staj yapıyorlar

İEÜ öğrencileri, henüz mezun olmadan da uluslararası alanda önemli araştırma merkezlerine kabul ediliyor. Öğrencilerden Deniz Çıtakcı, Almanya’daki Kanser Araştırma Merkezi’nde (DKFZ), Furkan Çorapcı ise İspanyol Genom Araştırmaları Merkezi’nde (CRG) staj yapma hakkı kazandı. Her iki öğrenci, eylül ayına kadar bilimsel çalışmalarına yurt dışında devam edecek.

TÜBİTAK projesinde yer aldılar

İEÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Yandım, öğrencilerinin başarılarının tesadüf olmadığını vurguladı. Doç. Dr. Yandım, öğrenciler Ece Beril Dağdelen ve Yaren Derbent ile birlikte TÜBİTAK destekli bir projede çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İnsan hücrelerinin yaşlanma sürecine odaklanan bir projede birlikte görev aldık. Henüz proje tamamlanmadığı için detay veremem ancak yaşlanmaya bağlı hastalıkların önlenmesi üzerine önemli bilimsel çıktılar elde etmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz bu süreçte büyük katkı sağladı.”

Laboratuvar eğitimi ve bilimsel yaklaşım öne çıkıyor

Doç. Dr. Yandım, laboratuvar teknikleri, analiz becerileri ve bilimsel sorgulama gibi alanlarda öğrencilerin çok yönlü bir eğitim aldığını söyledi. Üniversitenin öğrenci merkezli yaklaşımı sayesinde gençlerin hem Türkiye’de hem yurt dışında güçlü bir donanıma sahip olarak mezun olduklarını ifade etti.

Yandım, “Imperial College London, QS sıralamalarına göre MIT’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Trinity College Dublin de dünya genelinde ilk 100 içinde. Öğrencilerimiz yalnızca mezun olduktan sonra değil, eğitim sürecinde de yurt dışında deneyim kazanıyor” dedi.

Bilim odaklı vizyon başarıyı getiriyor

Ece ve Yaren’in yüksek lisans programına kabul edilmesini yalnızca bireysel gayret değil, aynı zamanda üniversitenin akademik altyapısının bir sonucu olarak değerlendiren Yandım, “Bu başarılar, eleştirel düşünme, araştırma kültürü, etik sorumluluk ve uluslararası vizyon kazandırma hedefimizin karşılık bulduğunu gösteriyor. Üniversitemiz, mezun ettiği öğrencileri dünya sahnesine taşıyacak donanımla yetiştiriyor” diye konuştu.