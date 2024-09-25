Dünya Sağlık Örgütü (WHO), özellikle Afrika'da hızla yayılan ve daha bulaşıcı hale gelen mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde başlayan salgın, Clade I adlı yeni varyantla birlikte hızla yayılarak 15’ten fazla ülkeye ulaştı. En az 537 kişinin hayatını kaybettiği salgın, WHO’nun en yüksek alarm seviyesini devreye sokmasına neden oldu.

Sağlık Bakanlığı ek önleme gerek olmadığını açıkladı

Afrika kıtası dışındaki ilk vakalar İsveç, Tayland, Pakistan ve Hindistan’da rapor edilirken, Türkiye'de şu ana kadar herhangi bir vaka bildirilmedi. Sağlık Bakanlığı, mpox ile ilgili ek bir önlem alınmasına gerek olmadığını açıkladı.

Çin'de katı prosedürler uygulanacak

Çin ise önümüzdeki altı ay boyunca mpox vakalarının görüldüğü bölgelerden ülkeye gelen insanları ve malları sıkı bir şekilde takip edeceğini duyurdu. Yolcuların ve malların dezenfeksiyonu ve semptom beyanlarıyla ilgili katı prosedürler uygulanacak.

Afrika'da yayılmaya başladı

Mpox hastalığı, özellikle Orta Afrika’da endemik olan bir virüsle ilişkilendiriliyor. Tropikal ormanlık alanlarda hayvandan insana bulaşan virüs, zamanla insandan insana da bulaşabilir hale geldi. Özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti, bu salgından en fazla etkilenen ülke oldu ve virüs Kenya, Ruanda, Uganda gibi komşu ülkelere de yayıldı.

"Uluslararası bir müdahale şart"

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, uluslararası bir müdahale gerektiğini vurguladı. Ghebreyesus, "Bu salgını durdurmak ve hayatları kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahale şart" diyerek, daha fazla yayılmanın önlenmesi için acil önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Mpox virüsü, çiçek hastalığına benzer bir virüs grubuna ait olmasına rağmen genellikle daha az ölümcül. Ancak Clade I adlı yeni varyant, bu durumu değiştirmiş durumda. Africa CDC'nin verilerine göre, 2024 yılının başından bu yana 14.000'den fazla vaka ve 450'den fazla ölüm kaydedildi, bu da geçen yıla göre %160'lık bir enfeksiyon artışı anlamına geliyor.