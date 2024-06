Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Menderes'in yeniden yükselişine liderlik etmek için tarım, turizm, sanayi, tarih ve kültür gibi unsurları ön plana çıkaran bir vizyonla hareket ettiğini belirtti. 44 mahallenin her biri için projeler hayata geçirilirken, yönetim anlayışında dürüstlük, şeffaflık ve adalet esas alındığının altını çizdi. Başkan Çiçek, her yaştan hemşehrisine eşit hizmet sağlamayı hedefliyor ve bu hizmet anlayışını geçmiş tecrübelerden aldığı güçle sürdürdüğünü açıkladı.

Satsuma Mandalinası üretimini inceledi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Gümöz Kadın Kooperatifini ziyaret ederek, Gümüldür Satsuma Mandalinası ile üretilen çeşitli ürünleri inceledi. Kooperatif Başkanı Gürsel Erkani Appa'dan ürünler hakkında bilgi alan Çiçek, kooperatiflerin önemine vurgu yaparak desteklerinin devam edeceğini belirtti. Çiçek, tarımın gelişmesine katkı sunan ve ekonomiye can veren kooperatifçiliğin büyümesi için gereken desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Bereketli toprakların ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve kadın kooperatifleri başta olmak üzere tüm kooperatifleri desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Güvenli alışveriş için denetim

Menderes Belediyesi, marketlerde güvenli alışverişin sağlanması için denetimler başlattı. Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan yeni ekip, gıda güvenliği, son kullanma tarihi, fiyatlar ve hijyen konularında incelemeler yapıyor. Başkan İlkay Çiçek, bu denetimlerin vatandaşların daha güvenli alışveriş yapmasını sağlamayı amaçladığını belirtti. Ekipler, marketlerdeki hataları tespit edip sorumluları uyarıyor ve denetimlerine periyodik olarak devam edeceklerini ifade etti. Çiçek, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamanın yanı sıra fahiş fiyatların önüne geçmek için çaba göstereceklerini vurguladı. Bu çalışmalarla Menderesli hemşehrilerin refahını artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Halk günleri ile halkın yanında

Menderes Belediyesi, her hafta Çarşamba günü "Halk Günü" uygulamasını başlatıyor. Bu uygulama ile halk, istek, öneri ve beklentilerini doğrudan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e iletebilecek. Halk Günü her Çarşamba 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Başkan Çiçek, bu uygulamayla Mendereslilerle daha yakından ilgilenip daha etkin ve hızlı hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, makam kapısının hiçbir zaman kapanmadığını ve bu uygulamayla birlikte vatandaşlarla iletişimi güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Başkan Çiçek, tüm hemşehrilerini her Çarşamba belediyeye davet etti.

Hayvanların sesi oldu

Menderes Belediyesi, Sokak Hayvanları Koruma Yasası’nda yapılacak değişiklikle sahiplenilmeyen hayvanların uyutulacağı iddialarına duyarsız kalmadı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in talimatıyla ilçedeki tüm billboardlar bu iddialara karşı tepki ifadeleriyle donatıldı.

Billboardlarda, “Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka hiç kimse alamaz! Hayvan Koruma Kanunu’nda yapılmak istenen yeni düzenlemeyle sokak hayvanlarının yaşamına son verilmesi planlanıyor. Bu plana ortak olma!” ifadeleri yer aldı. Menderesli vatandaşlar da belediyenin bu hamlesine destek verdi.

Susmayacağız!

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çiçek, “Son günlerde Sokak Hayvanları Koruma Yasası’yla ilgili kamuoyunda konuşulan ve ne yazık ki konuşulmasının bile bizlere acı verdiği iddialarla ilgili sessiz kalamadık. Yapılacak yeni düzenlemeyle yerel yönetimlerin sahiplenilmeyen can dostları uyutacağına yönelik iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara karşı biz de kamuoyunda algı oluşturmak ve konuya karşı herkesin hassasiyet göstermesi için billboardlarımıza özel bir çalışma yaptık. Menderes Belediyesi olarak bu konuda susmayacağız” dedi.

Motofest coşkusu yaşandı

Menderes Belediyesi’nin katkılarıyla hafta sonu düzenlenen motosiklet festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde Türk heavy metal grubu Pentagram da sahne aldı. 25-26 Mayıs tarihleri arasında Menderes’te gerçekleşen motosiklet

İki gün süren festival, Cumaovası Efeler Gençlik Spor Kulübü Derneği’nin halk oyunları gösterisiyle başladı. Ardından Lotus Ritim Topluluğu’nun gösterisiyle devam eden etkinlikte, Titans of Nation, Narkoz ve Kings of Klaros grupları sahne aldı. Festivalde coşku, Pentagram konseri ile doruğa çıktı. Etkinlik alanında kurulan özel bölümde festivale katılanlar çadır kampta kaldı.

Tanıtıma katkı

Festivalin ilçe tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirten Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ‘’Menderes’imizde bir ilk olan festivalimizi coşku içerisinde gerçekleştirdik. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden motosiklet sevdalısı vatandaşlarımızı ilçemizde ağırladık. Bu tür etkinliklerle Menderes’imizin tanıtımına katkı sunan festivalimize emek veren herkese teşekkür ederim.’’ dedi.

Şüpheli paket eğitimi

Menderes Belediyesi, çalışanlarına yönelik şüpheli paket eğitimi düzenledi. Menderes Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından AFAD iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, şüpheli bir posta durumunda yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatıldı.

"Her alanda eğitim bizim için önemli"

Eğitimle ilgili değerlendirmede bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Çalışma arkadaşlarımızın hemen her konuda bilgi sahibi olması ve farkındalık düzeylerinin artması önemli. Meydana gelebilecek kazaların oluşma ihtimali konusunda personellerimizin farkındalığını arttırmaya yönelik yapılan bu eğitim ve öğrenilen her bilgi hayati önem taşıyor. Her vatandaşımızın bu konular üzerinde bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda personelimize yönelik faydalı eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

Sezona hazırlıklar başladı

Menderes Belediyesi, yaz sezonu öncesi planladığı çalışmaları hızla sürdürüyor. Sezon yoğunluğu başlamadan önce sahillerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalarda, plajdaki kumlar özel araçlarla temizleniyor, çöp ve çakıl taşları ayıklanarak kıyı şeridi daha temiz bir hale getiriliyor.

"Tercih edilen bölge olacağız"

Çalışmaların planlanıp hızla faaliyete geçtiğini belirten Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şu ifadeleri kullandı: “Çalışmalar hızla devam ediyor. Yaz sezonunda yaşanacak olan yoğunluk öncesi sahillerimizi en uygun hale getireceğiz. Ortaya koyduğumuz vizyon ve hedef ile turizm bölgemizin kalitesini yükseltip hak ettiği yere getireceğiz. Turizmde göz ardı edilen değil, tercih edilen bölge olacağız.”

Bu çalışmaların hepsi, Menderes'in gelişimine ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı amaçlayan önemli adımlar olarak görülebilir.