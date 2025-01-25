Menderes Belediyesi, ilçede bozuk olan yolları yenilemek için asfaltlama çalışmalarına hızla başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar, gece gündüz demeden devam ediyor. Çalışmaların ilk etabı, daha önce İZSU tarafından yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hatları çalışmalarının ardından Cumaovası Caddesi'ni kapsıyor.

Gece mesaisi ile hızlı ilerleme

Asfaltlama çalışmalarının Menderes’teki yolları kısa sürede yenileyerek vatandaşa daha sağlıklı ve güvenli ulaşım sağlaması hedefleniyor. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ekiplerle birlikte gece mesaisine katılarak süreci yerinde takip etti. Başkan Çiçek, "Altyapı çalışmalarını bitirdik, şimdi de yollarımızı asfaltlıyoruz. Hem altyapı çalışmaları gerçekleştirdiğimiz yolları hem de diğer bozuk yollarımızı yenileyerek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Menderes için adil hizmet anlayışı

Başkan Çiçek, göreve gelirken vaat ettiği adil hizmet anlayışını hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, ilçede eksik olan ne varsa gidermek için çaba sarf ettiklerini ifade etti.