Muğla’da altın yatırımcısının yakından takip ettiği gram altın, 30 Nisan 2025 itibarıyla 4089,72 TL’den satılıyor. Bozdurma fiyatı ise 4038,09 TL. 22 ayar bilezik de kuyumcularda 3888,15 TL’ye kadar yükseldi.

Çeyrek altın 6681 TL seviyesinde

Muğla Çeyrek Altın fiyatı 6681 TL’ye çıktı. Eski tarihli çeyrek altın ise 6671 TL’den satışta. Yarım ziynet altın 13.342 TL, tam ziynet altın 26.582 TL, gremse ziynet altın ise 66.505 TL'den alıcı buluyor.

Ata altın 27.275 TL’den satılıyor

Cumhuriyet sikkeleri de değer kazandı. Ata Lira 27.275 TL, Ata 5'li ise 136.018 TL’den satılıyor. Uzmanlar, yatırımcıların fiziki altına yönelmeye devam ettiğini vurguluyor.

Serbest piyasada fiyatlar bir miktar daha düşük

Muğla serbest piyasasında 24 ayar gram altın 3997,75 TL’ye kadar çıkarken, 22 ayar bilezik fiyatı ise 3643,64 TL. Bu piyasa, kuyumculardaki fiyatlara kıyasla birkaç lira daha avantajlı durumda.