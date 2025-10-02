Menderes Belediyesi, Altıntepe Mahallesi 9511. Sokak’ta eski yolu düzenleyerek kilit parke ile yeniliyor. 1000 metrekarelik yolun kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine açılması planlanıyor.



Kilit Parke Çalışması Başladı

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Altıntepe Mahallesi’nde yol yenileme çalışmalarına başladı. 9511. Sokak’ta yapılan çalışmayla eski yol kaldırılarak kilit parke ile döşeniyor. Belediye yetkilileri, yol çalışmasının kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

Yollarda Vites Artırılacak

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Altıntepe Mahallesi’nde başlayan çalışmaların ardından birçok farklı sokakta da yenileme çalışmaları devam edecek. Hedef, mahalle yollarının tamamını modern ve konforlu hâle getirmek.

Başkan İlkay Çiçek: “Hizmete Devam Edeceğiz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Göreve gelişimizden itibaren bozuk yolları bir bir elden geçirdik. Düzenli olarak yaptığımız çalışmalar şu an birçok yol ile devam ediyor. Önümüzdeki dönemde daha yoğun bir çalışma ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.