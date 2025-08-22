Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele edecek Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı’nın 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Kırmızı-siyahlılar ilk maçına ekim ayının ilk haftasında kendi sahasında Forza Spor karşısında çıkacak.

Sezonun büyük bölümü Turgutlu Belediyespor altyapısından yetişen sporcularla geçecek. Takım, 13 hafta sürecek maratonu Bayraklı Belediyesi deplasmanında tamamlayacak.

“Hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık”

Sezon öncesinde açıklama yapan Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, fikstürün netleşmesiyle çalışmaların hız kazandığını belirtti. Kurç, “TVF Kadınlar 2. Lig kısa süre sonra başlayacak. Programımızı buna göre şekillendirdik. Altyapıdan yetişen sporcularımız ve yaptığımız transferlerle uyumlu, dinamik bir ekip oluşturduk. Sezon boyunca aynı motivasyonla mücadele ederek keyifli bir dönem geçirmek istiyoruz” dedi.

“Kadın voleybol takımımıza güvenimiz tam”

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise oyunculara ve teknik heyete güvenlerinin tam olduğunu vurguladı. Maliz, “Kadın voleybol takımımız bu sezon da kentimizi en iyi şekilde temsil edecek. Çoğunluğu kendi altyapımızdan yetişen sporcularımızın sahada göstereceği performansla güzel bir sezon yaşayacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımıza sakatlıksız, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezonda hem genç oyuncularıyla tecrübe kazanmayı hem de taraftarına heyecan dolu maçlar izletmeyi hedefliyor.