Merkezefendi’de Halk Et Dönemi Başlıyor!

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Merkezefendi Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ikinci oturumunda oy birliği ile onaylanan kararla Denizli’nin ilk Halk Et mağazası açılacak. Halk Süt ve Halk Ekmek projelerinin ardından vatandaşları uygun fiyatlı etle buluşturacak olan Merkezefendi Belediyesi, bu hamlesiyle bir kez daha halkın yanında olduğunu gösterdi.

“Uygun ve kaliteli gıda için çalışıyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Halk Et’in açılış müjdesini vererek, “Merkezefendi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın uygun ve kaliteli gıdaya ulaşmasını istiyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Halk Et projesinde sona geldik ve Eylül sonunda ilk mağazamızı açıyoruz. Özellikle çocuklarımızın dengeli beslenmesi bizim için çok önemli. Halk Et’te, emekli kart sahibi vatandaşlarımıza da özel indirimler sunacağız. Merkezefendimize hayırlı olsun” dedi.

Halk et fiyatları belirlendi

Merkezefendi Halk Et’te satışa sunulacak ürünlerin fiyatları da netleşti. Merkezefendi Belediye Meclisi’nde belirlenen fiyatlara göre, pirzola 650 TL/kg, kaburga 500 TL/kg, külbastı 600 TL/kg, kuşbaşı 480 TL/kg, dana kıyma 350 TL/kg, dana kuşbaşı 450 TL/kg, antrikot-bonfile 700 TL/kg, ızgara köfte 350 TL/kg ve haşlama kemik 350 TL/kg olacak.

Emekliye özel indirim

Merkezefendi Halk Et, özellikle emekli vatandaşlar için avantajlar sunacak. Emekli kart sahibi olanlar, aylık 2 kilogramlık dana kıyma, dana kuşbaşı ve ızgara köfte alımlarında yüzde 20 indirimden yararlanacak. Bu sayede emekli vatandaşlar hem uygun hem de kaliteli ete daha avantajlı fiyatlarla ulaşabilecekler.

Sosyal belediyecilikte bir adım daha

Merkezefendi Belediyesi, Halk Et projesiyle vatandaşların güvenilir ve uygun fiyatlı et ürünlerine ulaşmasını sağlarken, Denizli’de bir ilki gerçekleştirerek sosyal belediyecilik anlayışını bir adım daha ileri taşıyor. Halk Et mağazası, ilçede yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kaliteli gıdaya daha rahat erişimini sağlayacak. Eylül ayı sonunda açılması planlanan Halk Et, Merkezefendililer için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.