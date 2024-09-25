Mersin’in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken bir tırda yangın çıktı. Olay, Damlama yokuşuna varmadan meydana gelirken, sürücü durumu hemen fark ederek aracı güvenlik şeridine park etti.

Yangın nasıl çıktı?

Alınan bilgilere göre, L.D. sürücülüğündeki 27 AEJ 096 çekici ve 06 CTP 705 dorse plakalı saman yüklü tır, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemeler sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Sürücünün hızlı hareket ederek aracı güvenlik şeridine çekmesi, olası bir faciayı önledi. Yangının haber verilmesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonucunda tırda maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan kimsenin olmaması sevindirici bir gelişme oldu. İtfaiye ekipleri, yangının daha fazla büyümesini engelleyerek çevre güvenliğini sağladı.

Yangın, yolculuk yapan sürücüler için bir tehlike oluşturdu ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde durum kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.