SALI VE ÇARŞAMBAYA DİKKAT

Bu bu seneki 3. sıcak hava dalgası geliyor. Bugünden başladı esasında bazı şehirlerde ama esas İstanbul'a salı ve çarşamba günü en sıcak İstanbul'un en sıcak günleri. 36-35 dereceye çıkacak sıcaklıklar var. İstanbul için söylüyorum. Onun için şimdi de söylüyorum. Salı çarşamba gününe dışarıda programı yapmasın, dışarı çıkmasın vatandaşlar. Hele hele kalp riski olanlar, hastalığı olanlar çıkmasınlar. Çünkü hakikaten önemli bir risk problemi oluşturuyor. Bundan önceki iki tane sıcak hava dalgasında Avrupa'da, Madrid'de 375 kişi öldü. Tabii kayıtlılardan bahsediyorum. Roma'da 255 kişi. Yunanistan'da bile 100 kişi bu sıcaklardan öldü. Dolayısıyla ölüm riskini de artırıyor bu sıcaklar. Türkiye'deki kayıtlara da bakmak lazım. Salı ve Çarşamba günü Kesinlikle dışarı çıkmasınlar. Yani şimdiden ayarlasınlar. Evlerinde otursunlar. Gölgede vakit geçirsinler.

İKİ BÖLGE HARİÇ HER YERDE SICAK VAR

Yurda baktığımız zaman Türkiye'nin neresi hariç diye söyleyelim. Doğu ve Orta Karadeniz hariç diğer bölgede aşırı sıcaklar var. Sıcaklık 25-30 derece civarında. Diğer bütün bölgeler, diğer bütün şehirlerde yaklaşık sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde. Nerede 40 derecenin üzerinde? Güney Doğu Anadolu'da 40 derecenin üzerinde. Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep'in büyük bir kesiminde, Diyarbakır'da 45 dereceye belki geçecek olan sıcaklıklar. Bu sıcaklıklar gölgede ölçüden sıcaklıklar. Güneşte zaten sıcak bir ölçümü yapılmaz. Dünya Meteorolojisi Teşkilatı güneşte ölçümü saymıyor.

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Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu'da 45 derece gölgede sıcaklıklar. İç Ege'deki sıcaklıklar da yüksek. 42-43 derece. Nerelerde? Aydın, Manisa, Muğla civarlarında 43-44 derece civarında sıcaklıklar olacak.

Edirne keza öyle. Edirne'de de çok aşırı bir sıcaklık var. Yaklaşık 40 derecenin üzerinde bir sıcaklıklar meydana gelecek.

Sahil şehirlerine baktığımız zaman, İstanbul, Salı Çarşamba günü dedik 35-36 derece. 37-38 dereceye çıkabilir İstanbul'da. Onun için İstanbul'da o nedenden dolayı aman dikkat edelim diyoruz.

Antalya'da rüzgar kuzeyli değil, biraz güneyli estiği için denizden biraz serin hava getirecek. O da 35 derece civarında veya biraz daha altında olabilir Antalya'ya özel olarak bu.

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İzmir 37-38, Bodrum, Marmaris yani yaz tatili yapanlar için söylüyorum. Buralarda deniz kenarı olduğu için 30 ile 35 derece arasında.

35'İN ÜZERİNDE SICAKLIKLAR VAR

Diğer şehirlerin hepsinde 35'in üzerinde, yani Türkiye'de bir 35'in üzerindeki sıcaklıkları aşırı sıcak diyoruz.

4-5 GÜN AŞIRI SICAK OLACAK

Aşırı sıcakta iki yerlere baktığımız zaman önümüzdeki yarından itibaren, önümüzdeki perşembeyi de katalım buna. 4 gün, 5 gün diyelim, 4 gün, 5 gün neredeyse Türkiye'nin bütün şehirlerinde, demin de söyledim, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz hariç, yani Sinop, Samsun, Trabzon, Rize hariç 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar var.

HER YIL ÖNCEKİ YILDAN SICAK OLUYOR

Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman bu kadar sıcaklar yoktu. Yani her yıl bir öncekinden daha mı sıcak? Daha sıcak oldu. Küresel ısınma var tabii. Küresel ısınma 1,5 dereceyi aştığı için. Bu aşırı sıcakları biraz daha sayısını artırmaya başladı. Haziran ve Temmuz'un başında iki tane sıcak hava dalgası geçirdik ki öbürü de yani o sıcak hava dalgası yani beşer günlük sıcak hava dalgasının diğer günleri de sıcaklıklar gene ortalamanın üzerindeydi. Ve öyle ortalamanın altında sıcaklık olmadı.

Ama önemli bir şey daha var . Önemli bir şey daha var yağış. Son derece tehlikeli bir boyuta erişti. Yağışa baktığımız zaman Haziran ayında İstanbul'da hatta Marmara bölgesinde yağış %95 azalmış. 0.5 kilogram yağış düşmüş. Haziran ayının uzun yıllar ortalaması 40 kilogramdır. Buna rağmen %95'lik bir düşüş var ki bu yağış düşüklüğü de düşündürüyor bizi. Niye düşündürüyor? Su açısından düşündürüyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranına baktığımız zaman %57'nin altına doğru gitmeye başladı ki bu %57'nin altındaki doluluk oranı son 10 yılın ikinci en düşük seviyesi. Temmuz ayı itibariyle. Dolayısıyla öyle suyumuz da önemli.

Bakıyoruz bir ayı geçti bir buçuk ayda damla yağmur yok, İstanbul'da da yok Diğer bölgelerinde yok. İki gün önce Ankara'ya yağan yağmurda sel meydana geldi ki zaten biz tahmin ediyorduk onu böyle bir yeryüzünde bu kadar sıcak bir hava varken üzerine gelen bir soğuk hava bu yağışı meydana getirecek diye söylemiştik.

Önümüzdeki günlerde bazı şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde oldu:

Ankara : 37

İstanbul : 36

İzmir : 40

Edirne : 42

Bursa : 39

Aydın : 44

Muğla : 41

Antalya : 40

Adana : 39

"AŞIRI SICAKLARDA YAŞLILAR VE KRONİK HASTALIKLARI OLANLAR DİKKATLİ OLMALI"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgasına karşı uyarılarda bulunarak, “Aşırı sıcaklarda bebeklerin, yaşlı ve kronik hastaların dikkatli olması lazım. Kilolu kişiler, gebeler, akciğer, şeker, böbrek ve kalp damar sistemi hastalığı olanlar risk grubundalar. Açık havada çalışan, aşırı efor sarf edenler ve sporcular sağlık sorunu yaşayabilir” dedi.

Ülke genelindeki aşırı sıcaklar etkisini gösteriyor. Trabzon’da mevsim normallerinin üzerine seyreden sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyenler deniz kenarı, park, bahçe ve gölgelik alanlara akın ediyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmanın ve kapalı ortamda aşırı sıcağa maruz kalmanın, kalp ve böbrek gibi organlarda sorunlar oluşturabildiği konusunda uyarıyor. Hava sıcaklıklarındaki artışın devam edeceği, aşırı sıcaklıkların etkilediği risk gruplarını ve çeşitli rahatsızlıklara yol açacağı belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Sıcak hava dalgası geliyor. Önümüzdeki hafta Türkiye’de sıcak günler yaşayacağız. Avrupa’da uzun zamandır sıcaklıklar ve sıcaklıklara bağlı ölümler rapor ediliyor. Aşırı sıcaklarda bebeklerin, yaşlı ve kronik hastaların dikkatli olması lazım. Kilolu kişiler, gebeler, akciğer, şeker, böbrek ve kalp damar sistemi hastalığı olanlar risk grubundalar. Açık havada çalışan, aşırı efor sarf edenler ve sporcular sağlık sorunu yaşayabilir. Bu olaya sıcak çarpması diyoruz. Baygınlık hissi, halsizlik, baş ağrısı şikayetler ile kendisini gösterir. Kısa süre içerisinde tansiyon düşebilir, nabız hızlanabilir, bilinç değişikliği olabilir. Fark edilmezse böbrek yetmezliğine ve damar içi pıhtılaşmalar, böbrek ve kalp damar yetmezliği yaratabilir” diye konuştu.

‘AĞIR YEMEK TÜKETİLMEMELİ’

Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde riskli bireylerin doğrudan güneş altında kalmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, “Sıcaklıkları iyi yönetmek gerekiyor. Risk grubundakilerin dikkat etmesi lazım, saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında ve gölgesiz yerlerde bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Kapalı ortamlarda oturmamalarını, ağır yağlı yemek ve kızartmalar tüketmemeleri gerekiyor. Rahat ve bol kıyafetler giymelerini tavsiye ediyoruz. Sıvı alımını engelleyen bir hastalıkları yoksa mutlaka bol su içmeliler. Maden suyu ve tuzlu ayran tüketmemeliler. Vantilatör ve klima kullanımı faydalı olacaktır. Sıcak çarpması şüphesi olan bir hasta havadar bir yere çıkarılıp ıslak ve buzlu suya batırılmış bir çarşaf ile soğutulmalı ve 112 aranarak müdahale yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘ODA ISISI BİRDEN DÜŞÜRÜLMEMELİ’

Risk gurubunda olanların dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Sıcak havalarda alkol almak riski artırır. Bazı ilaçlar sıcak çarpması riskini artırabilir. Risk altında olanlar dikkat etmelidir. Güneş altındayken, şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye kullanılmalıdır. Yaz sıcağına karşı klimalara ve soğuk suya başvuruyoruz. Bunlar soruna yol açabilir. Odanızı ya da arabanızı soğuturken, birden ısıyı düşürmemek lazım. Kademeli ve yavaş soğutmalısınız. Klima rüzgarını doğrudan kendinize çevirmemelisiniz. Soğuk bir suyu dinlenmeden içerseniz boğazınızda soğuğa bağlı bir hasar oluşturabilir ve üzerine yerleşen bakteriler enfeksiyona neden olabilir” dedi.

‘SICAKLIKLAR GEÇ AMA ETKİLİ GELDİ’

Sahilde koşu yapan Mustafa Bektaş, “Bu sene sıcaklıklar geç ama etkili geldi. Günde 15-20 dakika koşuyorum. Sıcaklığın durumuna göre kendimi ayarlıyorum. Bu sıcaklıklarda 1-2 saat koşmayı tasvip etmiyorum. Sıcaklık artıkça yürüyüşü 5 dakikaya indireceğim” diye konuştu.

Serinlemek için mesire alanlarını tercih ettiğini belirten Serap Tanış, “Trabzon’da aşırı nem ve sıcaklık var. Evlerde duramıyoruz. O yüzden kendimizi çimenlere atıyoruz, çay içiyoruz” ifadelerini kullandı.