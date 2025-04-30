Gelişen teknoloji ve sosyal medya kullanımı ile birlikte dijital dünya, bireylerin günlük yaşamının merkezinde yer almaya başladı. Ancak dijital ortamlarda geçirilen sürenin artması, ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi Uysal, dijital detoksun bireysel dengeyi yeniden kurmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sosyal medya kimlikleri gerçeği gölgeliyor

Uysal'a göre dijital varoluş çabası, bireyin öz benliğiyle olan bağlantısını zayıflatabiliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden sürekli görünür olma isteği, insanların başkalarının yaşamlarını kopyalamasına neden oluyor. Bu durum, bireylerin kimliklerini kaybetmelerine ve “yapıyorum ama mutlu değilim” düşüncesine kapılmalarına yol açabiliyor.

Kıyaslama, FOMO ve öfke: Dijital tehditler

Uzmanlar, sosyal medyada başkalarının yaşamlarıyla kıyaslama yapmanın öfke, kıskançlık ve değersizlik duygularını artırabileceğine dikkat çekiyor. Uysal, bu durumun özellikle FOMO (bir şeyleri kaçırma korkusu) duygusuyla birleştiğinde, kişilerin yaşam kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü belirtiyor.

Ruhsal bozukluklara zemin hazırlıyor

Uysal, sosyal medyanın neden olduğu beden dismorfik bozukluklar, sosyal performans kaygısı ve başarısızlık hissi gibi psikolojik sorunların giderek arttığını söylüyor. Dijital detoks ise bu olumsuz etkilerle baş etmede etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Dijital detoks ile içsel bağ güçleniyor

Dijital dünyadan bilinçli olarak uzaklaşmak, bireylerin kendileriyle daha derin bir bağ kurmalarını sağlıyor. Uysal, bu sürecin bireylerde iç huzurun artmasına ve daha nitelikli sosyal ilişkiler kurulmasına katkı sunduğunu ifade ediyor.

Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi Uysal, ''Özetle, dijital detoks, bireylerin kendi varoluşlarına dönmelerine, kıyaslama alışkanlıklarını azaltmalarına ve öfke problemleriyle başa çıkmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, sosyal medyanın neden olduğu beden dismorfik bozuklukları, sosyal performans kaygıları ve başarısızlık hissi gibi sorunlarla başa çıkmada etkili bir yöntemdir. Dijital detoks, yaşam kalitemizi artırarak, daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmemize katkı sağlar.'' dedi.