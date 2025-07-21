TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, 22 yaşındaki kaleci Zeki Furkan Kayalı’yı renklerine bağladı.



Tire 2021 FK transfer çalışmalarına hız verdi

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Tire 2021 FK, daha önce Emin Can Uysal, Sedat Yahşi, Sercan Uslu, Doğukan Çınar ve Ümit Kurt’u transfer etmişti.

Kaleye genç takviye

Transfer hamlelerine devam eden İzmir temsilcisi, son olarak kaleci Zeki Furkan Kayalı ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 2003 doğumlu kalecinin Rizespor altyapısında yetiştiği ve son olarak Zonguldakspor forması giydiği aktarıldı.

Kulüpten açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2003 doğumlu genç kaleci Zeki Furkan Kayalı, yeni sezonda Tiremizin kalesini koruyacak. Rizespor altyapısında yetişen ve son olarak Zonguldakspor forması giyen Kayalı'ya hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamız altında başarılar diliyoruz.”