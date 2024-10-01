Mersin'in Bozyazı ilçesinde yazlık sitede denize giren 2 yaşındaki Ege S., boğularak hayatını kaybetti. Olay, Denizciler Mahallesi'ndeki bir yazlık sitede meydana geldi.

Olayın gelişimi

Büşra S., 2 yaşındaki oğlu Ege'nin denize girdiğini fark ettiğinde paniğe kapıldı ve bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların yardımıyla çocuğun sudan çıkarılması sağlandı. Ege, hemen özel bir araçla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi ve soruşturma

Küçük Ege'nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri annenin ifadesine başvurdu. Olayın nedenleri ve yaşananlar hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.