Ankara, son dönemin en geniş kapsamlı esir takası operasyonuna ev sahipliği yaparak dünya tarihine geçti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinasyonunda gerçekleştirilen bu operasyon, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük takas olarak kayıtlara geçti. Peki, bu operasyon nasıl gerçekleşti ve neden Ankara seçildi?

İşte adım adım MİT arabuluculuğunda gerçekleşen operasyonun ayrıntıları...

Operasyonun başlangıcı: Uluslararası talepler

Operasyonun fitili, ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesiyle ateşlendi. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında izlediği yapıcı politika ve daha önceki takas operasyonlarındaki başarısı, tarafların Türkiye'yi tercih etmesinde önemli rol oynadı. Tarafların teklifi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile MİT harekete geçti.

Diplomatik yoğunluk: Kalın'dan telefon trafiği

MİT'in üst düzey yetkilileri, operasyon öncesinde taraflarla sık sık bir araya geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, operasyonun gerçekleşmesi öncesinde hem yüz yüze hem de telefonla birçok görüşme gerçekleştirdi. Tarafların çekinceleri ve anlaşmazlıkları, MİT'in adil ve yapıcı çözümleri sayesinde aşıldı. Müzakereler, operasyon anına kadar devam etti ve son dakika anlaşmazlıkları bile MİT'in soğukkanlı ve başarılı diplomasisi ile yönetildi.

Operasyonun uygulaması: Esenboğa havalimanı hazır

Anlaşmanın sağlanmasının ardından MİT, operasyon için düğmeye bastı. 1 Ağustos sabahının ilk saatlerinde, MİT, takasın gerçekleştirileceği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Havalimanı, hayatın olağan akışını bozmayacak şekilde operasyon için hazır hale getirildi.

Takasın gerçekleşmesi: Adım adım ilerleme

MİT'in koordinesindeki takas operasyonu, Slovenya uçağının ardından sırasıyla Norveç, Rusya, Almanya ve ABD'den gelen uçakların alana inmesi ile başladı. Operasyon boyunca takası yapılacak 26 kişinin güvenliği ön planda tutuldu. Önce Rusya’nın teslim alacağı 10 kişi uçaklardan indirildi. Ardından Rusya tarafı, teslim edeceği 16 kişinin uçaktan intikalini sağladı.

Tarihe geçen başarılı bir operasyon

MİT’in gözetiminde tarafların karşılıklı teyit işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından 10 kişi Moskova’ya dönecek Rus uçağına, 3 kişi Washington’a dönecek ABD uçağına, 13 kişi de Almanya uçağına aktarıldı. Üç uçağın tekerlerinin pistten ayrılması ile MİT’in tarihe geçen takas operasyonu başarılı bir şekilde sona erdi.