Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı mayıs ayında rekor seviyeye ulaştı. Net döviz pozisyonu açığı, bir önceki aya göre 14 milyar 499 milyon dolar artarak 115 milyar 170 milyon dolara çıktı.

Döviz varlıkları ve yükümlülükler

Mayıs ayında finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 1 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri ise 10 milyar 498 milyon dolar arttı. Bu gelişmeler neticesinde net döviz pozisyonu açığı önemli ölçüde büyüdü.

Varlıkların dağılımı incelendiğinde, yurt içi bankalardaki mevduatların 5 milyar 24 milyon dolar azaldığı, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımlarının 627 milyon dolar, ihracat alacaklarının 388 milyon dolar ve menkul kıymetlerin 8 milyon dolar arttığı gözlemlendi.

Yükümlülük dağılımı ve vade yapısı

Yükümlülük dağılımında ise yurt içinden sağlanan nakdi krediler 9 milyar 1 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 82 milyon dolar ve ithalat borçları 415 milyon dolar yükseldi. Vade yapısına bakıldığında, yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 4 milyar 267 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 4 milyar 733 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 460 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 37 milyon dolar artış kaydetti. Mayıs döneminde kısa vadeli varlıklar 139 milyar 260 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 101 milyar 949 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 37 milyar 311 milyon dolar olurken, Nisan 2024 dönemine kıyasla 9 milyar 355 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin payı

Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı %36 düzeyinde gerçekleşti.