Turgay KILIÇ

Ülke genelinde motokuryelerin sayısı arttıkça yaşadıkları tehlikenin boyutu da artıyor. İki teker üzerinde yaşam savaşı veren kuryeler, siparişleri yetiştirmek için trafikte zikzaklar çiziyor, sollamalar yapıyor ve trafikteki diğer dört teker ve üzeri araçların kendilerini sıkıştırmasıyla ölümle burun buruna geliyor. İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, son zamanlarda trafik kazasının dışında gasp ve tehditlerle karşılaştığını anlatırken ilk defa yeni bir talebi gazetemize anlattı. Akgül, Yunus polislerinin aldığı motosiklet sürüş ve güvenlik eğitimini motokuryelere de verilmesini istiyor.

Ölmek istemiyoruz

İzmir’de yaklaşık 60 bin motokurye, İzmir’in işlek sokak ve caddelerinde an be an sipariş yetiştirmek için birbirleriyle yarışıyor. Trafikte dört teker ve üzeri araçların hatalı sollamaları, ani duruşları, sıkıştırmaları üzerine tehlikede olduklarını anlatan motokuryeler, İzmir’in ilçe ve semt grupları halinde seslerini duyurmak için dün sabah saatlerinde Fahrettin Altay Meydanı’ndan konvoylar halinde yola çıkarak Cumhuriyet Meydanı’nda buluşup haykırmaya başladı. Trafik kazaları dışında gasp, bıçaklı saldırı ve dayakla da öldürüldüklerini aktaran İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, bugünkü eylemin amacının bıçaklı saldırı ve trafik kazasında hayatını kaybeden motokuryeler için olduğuna değinerek “Bugünkü eylemde ise hayatını kaybeden ‘meslek şehitleri’ dediğimiz arkadaşlarımız için sokaktaydık. Kurye arkadaşlarımız sebepsiz yere öldürüyor. İnsanların bakışları bizi de rahatsız ediyor. Trafikte yaptığımız ‘sağ-sol’ geçişleri paketi yetiştirmek için yaptığımız hamleler. Yoksa o paket müşteriye yetişmiyor ve yetişmeyince de müşteriden tepki alıyoruz. Bunun sonucunda da vurularak, dövülerek öldürülüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yüksek tehlikeli meslek

Akgül, motokuryeliğin ‘Yüksek tehlikeli meslek’ grubuna girdiğini ama yetkililerin bunu dikkate almadığından yakınarak “Kuryelikte kaza dışında farklı sorunlar da oluştu. Kurye olmak başka boyutlara ulaştı. Eskiden kazalardaölüyorduk şimdi bıçak darbeleriyle, saldırılarla ölüyoruz. Sahte para verenlere ‘bu para sahte’ dediğimizde evin önünde darp etmesiyle de karşılaşıyoruz. Kazançlarımızüzerindenkendilerinitatminedenasılsızşeylerde çoksöyleniyor. Bizim mesleğimiz, hâlâ yüksek tehlikeli meslek grubu sınıfında bulunuyor. Dünya’da hiçbir yerde görülmemiş en fazla ölüme sahip olan motokuryeleriz. Hâlâbizimle ilgili parasalsöylemler yapılıyor ve bizim dahafazla para kazandığımızısöylüyorlar. Oysaki durum bundan ibaret değil. Vergi borcumuz, BAĞKUR, SKK borçlarımız bulunuyor. Her 3 kuryeden 2’si devletimize borçlu. Hacizli, icralık kuryeler de bulunuyor. Maalesef borçlu kuryeler olarak piyasada çok sayıda kurye var” sözlerine yer verdi.

Ölme ihtimalimiz yüzde 90

İzmir’de yaklaşık 60 bin kuryenin olduğuna değinen Başkan Akgül, “İzmir’de 60 binden fazla kurye var. Kurumsal Şirketlerin elinde yaklaşık 28 bin kurye bulunuyor” diyerek bunlara rağmen kurye olmak isteyenler için de şunları söyledi:

“Devletimiz vergi mensubu olan ve şahıs şirketi kurmak isteyen kuryeler için sorun çıkarmasa da buna bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. Para rantı ve vergi rantı olarak değil de bu insanların kaza sonrası risklerin boyutu, kast denetimi olmalıdır. Bizim ölme ihtimalimiz yüzde 90’dır. Riskimiz çok yüksek olduğumuz halde ‘çok para kazanıyorlar’ dedikodularına maruz kalıyoruz. ‘100 bin lira kazanıyorlar’ dedikoduları ise yalan. En iyi kazanan kurye 60 bin lira kazanıyor. Motor kirası, benzin, KDV, sigorta ve diğer giderlerle elinde 30 bin lira kalırsa ne mutlu ona. Kurye olmak için girenler de sonra da bu işten vazgeçiyor. Kış mevsiminde ve aşırı yağışta bu işi yapmak istemeyenler evine giriyor ama kurye arkadaşlarımız, havanın her zorlu şartlarına karşı çalışmayı sürdürüyor. En tehlikeli meslek grubuyuz. Neden bu konuda hassasiyet gösterilmiyor? Bunun da dikkate alınması gerek” şeklinde konuştu.

Yunus eğitimi talebi

Başkan Akgül, motokuryelerin sık sık trafikte ölümle karşılaşması üzerine motokuryelerin de Yunus polisleri gibi eğitim almak istediklerini belirtiyor. Öte yandan madde bağımlısı, kasksız motokuryelerin de sık sık denetimden geçmesi gerektiğinin de altını çiziyor. Akgül, “İzmir’de çok sayıda motokurye bulunuyor. Yunus polislerinin motosikletli eğitimine bizler de katılıp, onların bilgilerinden faydalanmak isteriz. Canımız iki teker üzerinde, bunu korumak zorundayız. Devletimiz, bakanlığımız bu konuda destek olurlarsa, çok iyi olur. Artık meslektaşlarımızın ölmesini istemiyoruz. Motokuryeler olarak denetim ve kontrollerden de geçerek bu işin tüm sorumluluğunun olması için elimizden gelenini yapacağız” diye konuştu.