Türkiye Yardım Sevenler Derneği Mudanya Şubesi, Hatay'ın Antakya ilçesinde TYSD Atatürk Anaokulu’nun yapımına katkı vermek amacıyla bağışçı grubu ile birlikte kahvaltılı etkinlik düzenledi.BURSA (İGFA) - Hatay Antakya'da TYSD Atatürk Anaokulu yapımına destek amaçlı olarak Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Genel Merkezi'nin başlattığı "Bir Tuğlada Sen Koy" kampanyasına destek Mudanya Şubesi'nden geldi. Nuray Uzer başkanlığındaki TYSD Mudanya Şubesi, Mudanya Belediyesi MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde üye ve bağışçılarıyla birlikte kahvaltılı etkinlikte buluştu.

Antakya Kuzeytepe'de yapılacak olan Atatürk Anaokulu'na katkıda bulunmak amacıyla gerçekleşen etkinlikte, Müzik Öğretmeni ve Yazar Sabahat Özgöl'ün derneğe bağışladığı "Saklı Müzik Sandığı" adlı kitabı ile Oya Şengün Topçu adlı bağışçının "Deniz ve Penceremdeki Kaktüs" adlı çocuk kitabını gelir amaçlı satışa sunuldu.

TYSD Mudanya Şube Başkanı Nuray Uzer, her iki yazara gönüllü katkılarından dolayı teşekkür ederken, üyelerini de böylesine anlamlı bir organizasyona verdikleri destekten ötürü kutladı.

TYSD'nin bağışçılarıyla birlikte ilk günden bu yana afet bölgesinden ellerini çekmediğini belirten Uzer, depremzede ailelerin ve öğrencilerin daima yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Bağışlanacak her bir tuğlanın okulun harcına sevgi ile çocukların yarınlarına umut katacağını ifade eden Başkan Uzer, organizasyondan elde edilen gelirin Antakya'da TYSD Atatürk Anaokulu'nun yapımı için Genel Merkezin hesaplarına gönderileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Türkiye Yardım Sevenler üyeleri kahvaltılı buluşmada, bağışçıları Elif Erzan Topçu'nun da Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisi Bölümü'nde profesörlük unvanını almasını da tebrik ederek, kutladı.