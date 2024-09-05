Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 5 Eylül Perşembe günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:
5 Eylül Perşembe 2024
BODRUM / MUĞLA
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İslamhaneleri Mh. ( Kargı Sitesi İçi Yolu )
Yahşi Mh. ( Ege Konakları İçi Yolu Kargı Cd. Kumsuköy Tatil Sitesi İçi Yolu )
MİLAS / MUĞLA
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Eğridere Mh. ( Eğridere Merkez Sk. Milas Söke Yolu )
Danişment Mh. ( Danişment Merkez Sk. )
MENTEŞE / MUĞLA
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kıran Mh. ( Turnalı Sk. )
MENTEŞE / MUĞLA
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kıran Mh. ( kıran sokak Turnalı Sk. Kıran Sahili Sk. )
MENTEŞE / MUĞLA
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kıran Mh. ( Kandilli Sk. )
MİLAS / MUĞLA
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bozbük Mh.
MENTEŞE / MUĞLASaat : 8:30 - 12:30
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kötekli Mh. ( 227. Sk. 225. Sk. 222. Sk. 229. Sk. 220. Sk. 224. Sk. 226. Sk. 228. Sk. )
FETHİYE / MUĞLA
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Esenköy Mh.
Karaçulha Mh. ( Karadere Cd. Gölyeri Cd. Kızılgöl Cd. 226. Sk. )
MARMARİS / MUĞLA
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarönü Mh. ( Değirmenyanı Çayırova Sk. Değirmenyanı Durantepe Sk. Değirmenyanı Uzunöz Sk. Değirmenyanı Merkez Sk. Değirmenyanı Kürardı Sk. Kiseburnu Sk. Değirmenyanı Aspıran Sk. Marmaris Datça Yolu KÜRARDI OVAİÇİ ÇAYIROVA SOKAK değirmenyanı kürardı sk. değimenyanı çayırova Çayırova sokak )
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