Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 5 Eylül Perşembe günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

5 Eylül Perşembe 2024

BODRUM / MUĞLA

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İslamhaneleri Mh. ( Kargı Sitesi İçi Yolu )

Yahşi Mh. ( Ege Konakları İçi Yolu Kargı Cd. Kumsuköy Tatil Sitesi İçi Yolu )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Eğridere Mh. ( Eğridere Merkez Sk. Milas Söke Yolu )

Danişment Mh. ( Danişment Merkez Sk. )

MENTEŞE / MUĞLA

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kıran Mh. ( Turnalı Sk. )

MENTEŞE / MUĞLA

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kıran Mh. ( kıran sokak Turnalı Sk. Kıran Sahili Sk. )

MENTEŞE / MUĞLA

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kıran Mh. ( Kandilli Sk. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bozbük Mh.

MENTEŞE / MUĞLASaat : 8:30 - 12:30

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kötekli Mh. ( 227. Sk. 225. Sk. 222. Sk. 229. Sk. 220. Sk. 224. Sk. 226. Sk. 228. Sk. )

FETHİYE / MUĞLA

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Esenköy Mh.

Karaçulha Mh. ( Karadere Cd. Gölyeri Cd. Kızılgöl Cd. 226. Sk. )

MARMARİS / MUĞLA

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Başladı

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Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisarönü Mh. ( Değirmenyanı Çayırova Sk. Değirmenyanı Durantepe Sk. Değirmenyanı Uzunöz Sk. Değirmenyanı Merkez Sk. Değirmenyanı Kürardı Sk. Kiseburnu Sk. Değirmenyanı Aspıran Sk. Marmaris Datça Yolu KÜRARDI OVAİÇİ ÇAYIROVA SOKAK değirmenyanı kürardı sk. değimenyanı çayırova Çayırova sokak )

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Kaynak: Haber Merkezi