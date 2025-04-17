Muğla'nın Bodrum, Kavaklıdere ve Fethiye ilçelerinde 18 Nisan 2025'te geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylı kesinti saatleri.
ADM Elektrik Dağıtım (Aydem), Muğla'nın Bodrum, Kavaklıdere ve Fethiye ilçelerinde 18 Nisan 2025 tarihinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin detayları açıklandı. Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerinde yaşayan vatandaşlar özellikle dikkatli olmalı.
Muğla'da 18 Nisan 2025 Cuma günü elektrik kesintisi olacak ilçeler şöyle;
Fethiye / Muğla elektrik kesintisi
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Tarih: 18 Nisan 2025
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Saat: 10:00 - 17:00
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Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım
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Etkilenen Mahalleler:
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Nif Mahallesi (Cevizli Kırkpınar Sk., Hürmüz Sk., Lökeşe Sk. ve bağlı sokaklar)
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Söğütlü Mahallesi (Sandık Sokak)
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Tarih: 18 Nisan 2025
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Saat: 09:00 - 17:00
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Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım
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Etkilenen Mahalleler:
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Kayaköy Mahallesi (Gemiler Cd., Kaya Park Restoran ve bağlı sokaklar)
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Karakeçililer Mahallesi
-
Kavaklıdere / Muğla elektrik kesintisi
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Tarih: 18 Nisan 2025
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Saat: 10:00 - 14:00
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Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım
-
Etkilenen Mahalleler:
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Yaraş Mahallesi
-
Özlüce Mahallesi
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Kiramettin Mahallesi
-
Karamehmet Mahallesi
-
Düğerek Mahallesi
-
Kozağaç Mahallesi
-
İkizce Mahallesi
-
Akçaova Mahallesi
-
Şenyayla Mahallesi
-
Kuzluk Mahallesi
-
Günlüce Mahallesi
-
Göktepe Mahallesi
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Esençay Mahallesi
-
Çamoluk Mahallesi
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Bozyer Mahallesi
-
Avcılar Mahallesi
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Yeni Mahalle
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Tarih: 18 Nisan 2025
-
Saat: 14:00 - 16:00
-
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım
-
Etkilenen Mahalle:
-
Çayboyu Mahallesi (Yeni Sanayi Caddesi)
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Bodrum / Muğla elektrik kesintisi
-
Tarih: 18 Nisan 2025
-
Saat: 09:00 - 12:00
-
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım
-
Etkilenen Mahalleler:
-
Torba Mahallesi (Çamlık Sokak ve genel bölge)
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18 Nisan 2025 Cuma günü Muğla'da elektrik kesinisi olacak ilçelerin tam listesi
Fethiye / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Nif Mh. ( Cevizli Kırkpınar Sk. Hürmüz Sk. Lökeşe Sk. Molla Sk. Yakasöğüt Sk. Arık 1. Sk. Öncüler Sk. Koca Ali Sk. Karafilli Yaylası Sk. Günerler Sk. Golak Sk. Başarık Sk. Kirazlı Sk. Hürriyet Sk. Sazak 2. Sk. Sazak 1. Sk. Ali Keskin Sk. Mezarlık İçi Yolu Atatürk Cd. Cebeci Sk. Çameli Fethiye Yolu )
Söğütlü Mh. ( SANDIK SOKAK )
Kavaklıdere / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Yaraş Mh.
Özlüce Mh. ( Özlüce Köyiçi Sk. Kırıkalan Küme Evleri Yılanlı Sk. )
Kiramettin Mh. ( Kızıldağ Mevkii Küme Evleri )
Karamehmet Mh. ( Dırlavan Mevki Küme Evleri İkizce Yolu Cd. )
Düğerek Mh.
Kozağaç Mh. ( Kozağaç Küme Evleri )
İkizce Mh. ( Yeni Küme Evleri Köyiçi Sk. )
Akçaova Mh.
Şenyayla Mh.
Kuzluk Mh. ( Aşağı Küme Evleri Yukarı Küme Evleri Orta Sk. )
Günlüce Mh. ( Günlüce Köyiçi Sk. )
Göktepe Mh. ( Belen Sk. Çambeli Göktepe Yolu Göktepe Yolu )
Esençay Mh. ( Esençay Sk. )
Çamoluk Mh. ( Dalgın Küme Evleri Ova Sk. Güzel Ören Küme Evleri Korudibi Sk. )
Bozyer Mh. ( köyiçi sokak Bozyer Köyiçi Sk. )
Avcılar Mh. ( Mutlu Küme Evleri Köyiçi Küme Evleri )
Yeni Mh.
Fethiye / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kayaköy Mh. ( Gemiler Cd. Kaya Park Restoran Kahyaoğlu M. Sk. Gökçeburun Sk. Karayaka Kuyubaşı Sk. Karayaka Sk. Hacı Ömer Sk. Dolaplı Sk. Belen Kuyubaşı Sk. Gemiler Kuyubaşı Cd. Belen Cd. Çavuş Sk. Aydın Sk. Nadir Nadi Cd. Gümrük Sk. Hacı Mustafa Sk. Tellal Tepe Sk. )
Karakeçililer Mh.
Bodrum / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Torba Mh. ( Çamlık Sk. )
Bodrum / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Torba Mh.
Bodrum / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Torba Mh.
Bodrum / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Torba Mh.
Kavaklıdere / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 16:00
Çayboyu Mh. ( Yeni Sanayi Cd. )