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Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Torba Mahallesi (Çamlık Sokak ve genel bölge)

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım

Kayaköy Mahallesi (Gemiler Cd., Kaya Park Restoran ve bağlı sokaklar)

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım

Nif Mahallesi (Cevizli Kırkpınar Sk., Hürmüz Sk., Lökeşe Sk. ve bağlı sokaklar)

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım

ADM Elektrik Dağıtım (Aydem), Muğla'nın Bodrum, Kavaklıdere ve Fethiye ilçelerinde 18 Nisan 2025 tarihinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin detayları açıklandı. Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerinde yaşayan vatandaşlar özellikle dikkatli olmalı.

Muğla'nın Bodrum, Kavaklıdere ve Fethiye ilçelerinde 18 Nisan 2025'te geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylı kesinti saatleri.

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