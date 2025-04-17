Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi vize sınavlarına hazırlanan öğrencileri Merkez Kütüphane’de ziyaret etti. Sınav haftasında yoğun olarak kullanılan kütüphanede öğrencilerle bir araya gelen Budak, başarı dileklerinde bulundu.

“Bilgiye erişimi kolaylaştıran bir altyapıya sahibiz”

Prof. Dr. Budak, öğrencilere yönelik konuşmasında, “Her sınav döneminde yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunan Merkez Kütüphanemizi ziyaret ettik. Öğrenci odaklılık ilkemiz doğrultusunda, bilgiye erişimi kolaylaştıran güçlü teknik altyapımız ve donanımlı çalışma alanlarımızla öğrencilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

EÜ Merkez Kütüphanesi, hem fiziki hem de dijital olanaklarıyla farklı disiplinlerden öğrencilere hizmet veriyor. Elektronik veri tabanları, dijital arşivler ve güncel kaynaklarla desteklenen kütüphane, öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlıyor.

“Kütüphane, bir sosyal yaşam merkezi haline geldi”

Kütüphanenin sadece akademik değil, sosyal bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Budak, “Yaptığımız yatırımlar neticesinde, Merkez Kütüphanemiz yalnızca öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin değil, dış kullanıcılarımızın da yaşam merkezi haline geldi” dedi.

Kütüphanenin fiziki koşulları sayesinde engelli kullanıcılar için erişilebilir olduğunu belirten Budak, Ege Üniversitesi’nin öğrenci merkezli ve şeffaf yönetim anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti.

Yoğun dönemde öğrencilere destek

Ziyaret sırasında öğrencilerle birebir sohbet eden Rektör Budak, sınav döneminin stresli atmosferinde öğrencilere moral verdi. Ziyaretin ardından öğrenciler, Rektör Budak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.