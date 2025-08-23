İzmir’in Aliağa ilçesi Çıtak Mahallesi ile Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan iki ayrı orman yangını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedenleri henüz netleşmezken, ekipler alanlarda soğutma ve güvenlik çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin yoğun çalışması sürüyor

Her iki bölgede de yangının tamamen söndürülmesi için itfaiye ekipleri ve orman görevlileri yoğun bir şekilde çalışıyor. Yerleşim yerlerine olası zararların önlenmesi amacıyla çevrede güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar, yetkililerin uyarılarına uymaya devam ediyor.

Yetkililerden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yangınların kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, yangın sonrası alanlarda hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı ve çevresel güvenliğin sağlanacağı ifade edildi.

Vatandaşlara uyarı

Yangın bölgelerinde vatandaşların güvenli mesafeyi koruması, yetkililerin yönlendirmelerine uyması ve olası ihbar durumlarında 112 ve 177 numaralı hatları kullanması istendi. Yetkililer, özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı dikkatli olunmasını ve tedbir alınmasını hatırlattı.