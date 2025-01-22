Meta, TikTok'un Amerika'daki uygulama mağazalarından kaldırılmasını fırsata çevirerek, içerik üreticilerine büyük bir bonus teklifi sundu. Şirket, TikTok içerik üreticilerinden videolarını yalnızca Instagram'da paylaşmalarını isteyerek, 10.000 ila 50.000 dolar arasında değişen bonuslar dağıtacak. Bonus programı, içerik üreticilerini Instagram ve Facebook'taki topluluklarını büyütmeye teşvik etmek amacıyla başlatıldı.

50 bin dolar bonus ve içerik anlaşmaları

Meta sözcüsü Paige Cohen, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Breakthrough Bonus" programının sadece başlangıç olduğunu belirterek, TikTok içerik üreticilerine ilerleyen aylarda Instagram ve Facebook'ta Reels paylaşmalarını teşvik eden yeni içerik anlaşmaları sunacaklarını duyurdu. Bu adımla, Meta'nın TikTok'un pazar payını sarsmayı hedeflediği bir dönemde olduğu ortaya çıktı.

Instagram’ın TikTok’a rakip hamlesi

Instagram, TikTok’a karşı daha güçlü bir pozisyon almak için içerik üreticilere ödemelerini artırmayı sürdürüyor. Ancak daha önce benzer bonus programlarının kısa süreli olduğu biliniyor. 2021'de başlatılan Reels bonus programı 2023 yılı itibarıyla sonlandırılmıştı. TikTok'un ABD'de yaşadığı yasaklama süreci, Instagram için bir fırsat oluşturdu. TikTok'un yeniden erişime açılmasından önce Meta, kısa süreli içerik üreticilere yönelik bonuslarla rakip platformdan kullanıcıları çekmeyi hedefliyor.