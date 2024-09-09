Yangının etkisi, gece boyunca Sarnıç ve Zeytinköy arasındaki Kartal Kanyonu’nda zayıflamış durumda kaldı. Karadan müdahale ekipleri, ulaşımın mümkün olduğu alanlarda hortumlarla soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Karadan ulaşılamayan bölgelerde ise gece görüşlü iki helikopter kullanılarak havadan müdahale yapıldı.

Son Durum

Sabahın erken saatlerinden itibaren, kanyon içindeki yanma ve tütmeler havadan müdahale edilerek soğutuluyor. Yangının genel durumu kontrol altına alınmış olsa da, ulaşılması güç arazilerdeki tütmelere müdahale devam ediyor.