TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor, yıkılan Muğla Atatürk Stadı'nın tribünlerinin yeniden yapılması için projenin onaylanmasını bekliyor. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tribünleri yıkılan stadyumda, Muğlaspor maçlarını portatif tribünle ve seyircisiz oynamak zorunda kalıyor. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, stadyum sorununun çözülmesinin kulüp için büyük önem taşıdığını belirtti.

"Taraftar desteği olmadan oynamak bizim için büyük kayıp"

Kıyanç, "İlk üç maçımızı deplasmanda oynadık ve bu süreçte ciddi deplasman giderleriyle karşılaştık. Portatif tribün kurulmasıyla 300 bin TL deplasman maliyetinden kurtulduk, ancak güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Taraftar desteği olmadan oynamak bizim için büyük bir kayıp" dedi.

Kıyanç, Muğlaspor’un bölge için önemli bir marka değeri olduğunu vurgulayarak, stadyumun onay sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Proje sürecinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından firmaya ihale edildiğini, projenin tamamlandığını ve şu an onay beklediklerini belirtti.