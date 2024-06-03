ün gece Kadın Voleybol Milli Takımımız bir kez daha tarih yazdı ! Amerika Birleşik Devletlerini kendi evinde 2-3 yendi ve genel klasmandaki birinciliğini korudu.

Hepsini alınlarından öpüyoruz. Muhteşem oynadığımız bir maçı ,hak ederek kazandık .

Herşeyden önce çok güzel bir voleybol gecesiydi. Her iki takım da kazanmayı çok istedi. Çok iyi mücadele etti. Ortaya da seyrine doyum olmayan bir maç çıktı.

Ama biz daha iyi , daha kaliteli bir kadroyuz . Bunu da muhteşem kızlarımız bir kez daha, gözler önüne serdi.

Bir voleybol efsanesi ve ikonu olan , bu genç yaşında kırılmadık rekor bırakmayan , hepimizin gururu Ebrar Karakurt , milletler ligi sayı rekorunu eline geçirdi. Güzel oyununu bir de rekorla süsledi. Melissa Vargas ile ilgili konuşurken , dilimi ısırıyorum ! Allah nazarlardan saklasın. Çok iyi oynadı.

Büyük kaptan ve bir diğer Voleybol efsanesi Eda Erdem’in varlığı takım için çok önemli. Öyle bir hırs aşılıyor ki , takımın seviyesi yükseliyor!

Dünkü maçta ilk sette , Amerikan takımı çok istekli başladı maça. Biz de oyuna tam konsantre olamadık. Ama süreç içinde oyuna ısındık. İlk seti kaybetsek de , ikinci ve üçüncü setlerde, takımımız oldukça üstün bir performans seyrettirdi . Servislerdeki hata sayımız git gide düşüyor. Olimpiyat öncesi İyi servis atmamız , rakiplerin gözünü korkutmuştur! Hücumda Ebrar,Vargas çok iyi işler yaptılar. 2-1 öne geçtikten sonra 4. sette yine çok konsantre bir Amerikan takımı seyrettik. Bu dönemde bizde bir düşüş yaşandı. Set erken koptu. Bunu gören hocamız , maçı garantiye almak için , son set öncesi , önemli silahları dinlenmeye çekti ve beklendiği gibi seti kaybettik. Kaybettik ama final setine de takımı mental olarak hazırlamış olduk. Final setindeki heyecan , her kalp doktorunun ağızlarını kulaklarına getirmiştir ! O ne heyecan, o nasıl bir tempoydu öyle ? Uzun , bitmeyen ralliler, muhteşem blok ve smaçlar ! Bir voleybolsever olarak gözümü kırpmadan izledim !

Kaybetsek bile hiç üzülmeyeceğimiz bir maç ve oyun vardı sahada . Bir de kazanınca , çift katlı kaymak gibi oldu.

Oyuncularımıza ve teknik kadroya , bize böyle bir Zafer yaşattıkları için teşekkür ederiz.

Bu kadronun koleksiyonundaki tek eksik Olimpiyat madalyası. Bu yaz onu da tamamlayabilecekler mi ? Yaşayıp göreceğiz…

Sevgi ve saygılarımla