Parti, mühürsüz zarf ve pusulaların geçerli sayılması gerekçesiyle referandumun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Başvuruyu duyuran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “16 Nisan referandumunda mühürsüz oylar ve pusulalar kabul edildi. Bu durum seçimlerin meşruiyetini ortadan kaldırıyor. Biz de hukuki süreci başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yenilik Partisi’nin davasıyla birlikte, 2017’deki tartışmalı referandum sürecine dair yeni bir yargı süreci başlamış oldu.