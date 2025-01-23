Mutfak tüpü fiyatlarında yaşanan hızlı artış, halkın günlük harcamalarını olumsuz etkiliyor. 1 Ocak 2024’te 590 TL olan 12 kilogramlık mutfak tüpü, sadece bir yıl içinde 965 TL’ye çıkarak yüzde 64'lük bir fiyat artışı yaşadı. Haber Ekspres muhabiri Kardelen Başol, İzmir halkının bu artışa nasıl tepki verdiğini öğrenmek için sokağa çıktı.

İzmir sokaklarında yapılan röportajlarda, halkın tüp fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olduğunu belirledi. Birçok vatandaş, günlük yaşamlarındaki en temel ihtiyaçlardan biri olan mutfak tüpüne her yıl gelen zammın bütçelerini ciddi şekilde zorladığını "Gerçekten çok aşırı. Aşırı yani. Bu kadar olamaz. Onu bile alamıyoruz artık" diyerek ifade ettiler.

Daha önce tüp kullandığını söyleyen bir vatandaş ise, "Fahiş fiyatlar artık. Normal gömüyorum artık. Biz doğalgaz kullanıyoruz şu an ama önceden tüp kullanıyorduk, baya bütçemizi etkiliyordu. Bazı yerlerde mutfak tüplerinde indirim yapan yerler gördüm 650 TL'den sattıklarını söylüyorlar ama yarım tüpmüş sanırım. Tam içeriğini bilmiyorum. Yine de normal değil bu fiyatlar özellikle şu anki ekonomik ortamda. İnsanların bütçesi baya bir zorlanıyor" şeklinde değerlendirme yaptı.

Yurtdışından Türkiye'yi ziyarete gelen bir Türk ise, "Yurtdışında yaşıyorum, burayı da takip ediyorum. Tabi ki normal değil. Orada böyle bir şey olmasına asla izin vermezler çünkü devlet halkı değil halk devleti yönetiyor. Buradaki artışlar beni bile etkiliyor, her şey iyice pahalılaştı, ziyarete gelirken daha uygun yerlere gitmeyi tercih ediyoruz" dedi.

Emekli maaşı alan ve sinirli haliyle dikkatleri üzerine çeken bir vatandaş ise "Onu da alamayalım ne yapacağız biz? Pazara bile para yetiremiyoruz. Ev kirası bir yandan, çocuklar okuyor bir yandan. 14 bin lira emekliye maaş mı olur ya?" diyerek isyan etti.