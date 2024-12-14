Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından, olası bir Marmara depremi tartışmaları yeniden gündeme geldi. İstanbul'da anlık olarak deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’daki olası bir depremin Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını tehdit edeceğine dikkat çekti.

NOW TV’ye konuşan yer bilimci Naci Görür, İstanbul'da anlık olarak deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu belirterek, Marmara'da büyük bir depremin kapıda olduğunu yineledi.

Marmara Depremi’nin üzerinden 25 yıl geçtiğini hatırlatan Görür, “Bazı şeyler yapılmasına rağmen ben hazır olunduğunu sanmıyorum. Bizde unutmaktan çok, bizim halkımız kendine yakışan davranış ve tutum içerisinde olmuyor” dedi.

“O deprem olduğu zaman o yıkımda parayı nasıl bulacağız?”

Görür, Marmara Bölgesi'nde beklenen depremin büyüklüğünün 7,5 olduğunu açıkladı. İstanbul’un, Türkiye’nin ekonomik ve ticari merkezi olmasının bu depremde ülke çapında büyük bir yıkıma yol açabileceğini belirterek şöyle konuştu:

“Ekonomin, ticaretin, fabrikaların İstanbul'da. Bütün Türkiye dizüstü çöker. O zaman bu ülkenin ne ekonomik, ne siyasi bağımsızlığı kalır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü: Borç alan, talimat alır. Şu anda bile doğru dürüst para bulamadığımızı okuyoruz. O deprem olduğu zaman o yıkımda parayı nasıl bulacağız biz? Hangi tavizleri vererek alacağız?”

Görür, “Bütün Türkiye dizüstü çöker” diyerek, İstanbul’daki olası bir felaketin tüm ülkenin bağımsızlığını tehdit edebileceği uyarısında bulundu.