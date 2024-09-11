Cinayetle ilgili tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan, Salim Güran'ın üvey annesinin, Narin'in cesedinin bulunduğu gün evlerine gelerek, "Salim tutuklandı, kocan da tutuklanacak" dediğini öne sürdü.

Cinayetle ilgili yeni iddialar

Narin Güran’ın kaybolmasından 19 gün sonra cesedinin bulunmasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Narin’in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Bahtiyar’ın eşi Süheyla Özkan ise Salim Güran’ın üvey annesiyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Özkan, "Cesedin bulunduğu gün üvey anne bize geldi ve eşim Nevzat'ın da tutuklanacağını söyledi. Daha sonra Arif Güran'ın evine gitti" dedi.

Şüpheliler adliyeye sevk edilecek

Cinayete dair soruşturma derinleştirilirken, Narin’in ailesi ve yakınları dahil birçok kişi gözaltına alındı. Narin’in anne, baba, ağabey, amca ve akrabalarının organize bir suç şebekesi içinde olup olmadığı araştırılıyor. Şüphelilerin ifadeleriyle cinayetin nasıl işlendiğine dair daha fazla detayın netleşmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek.

Narin Güran’ın ölümüne dair sır perdesi aralanmaya başlarken, olayın arkasında yatan nedenler ve cinayetin kim tarafından işlendiği merakla bekleniyor.