Diyarbakır’ın Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili soruşturma derinleşirken, Salim Güran, cinayetin baş şüphelisi olarak öne çıkıyor.

Amca Salim Güran’ın silinen konuşmaları

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Salim Güran’ın sildiği WhatsApp mesajlarını çözümledi ve bazı kritik bilgilere ulaştı. Salim Güran’ın, Narin’in kaybolduğu ilk günlerde köydeki küçük çocuklara, nasıl ifade vermeleri gerektiğini tembihlediği ortaya çıktı. Ayrıca, pedagoglarla sıkça görüşerek bilgi almak istediği de belirlendi.

WhatsApp grubu ve silah uyarıları

Salim Güran’ın, tüm aile bireylerini dahil ettiği bir WhatsApp grubu kurduğu ve burada aile üyelerine çeşitli uyarılarda bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, Enes Güran’ın, köydeki arama çalışmalarını yürüten askerlere, hangi yöne gitmeleri gerektiğine dair yönlendirmeler yaptığı ortaya çıktı. Grubun diğer üyelerinden Günay Mehmetoğlu, Enes Güran’ın mesajına yanıt vererek “Evlerin hepsi aranacak. Silahlarınız varsa kadınlar üstlerine alsınlar. Silahlarınızı güvenceye alın” şeklinde bir mesaj gönderdi.

Davanın seyri ve tutuklamalar

Geçtiğimiz aylarda görülen davada, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında “İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edilmişti. 26 Aralık’a ertelenen davada, tutuklu sanıkların ifadeleri merakla bekleniyor.