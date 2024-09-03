Nazilli’de ‘Narkotik Polis Anne’ eğitimi

Nazilli, uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir adım attı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitim semineri, Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık ve memur personellere yönelik olarak gerçekleştirildi. Eğitim, annelerin uyuşturucu maddeler hakkında bilinçlenmesi ve çocuklarıyla etkili iletişim kurabilmesi için kapsamlı bilgiler sundu.

Eğitim içeriği ve katılım

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından verilen eğitimde, sağlık ve memur personeline narkotik maddeler, bu maddelerin etkileri, bağımlılığın belirtileri ve çözüm yolları hakkında bilgi verildi. Seminerin başlıca hedefi, katılımcılara bağımlılıkla mücadelede bilgi sunmak ve aile içi iletişimi güçlendirmektir.

Eğitim sırasında, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği komiseri Furkan Karadaş, katılımcıların merak ettikleri soruları yanıtladı. Katılımcılar, uyuşturucu kullanımı, bağımlılığın etkileri, aile içindeki iletişim yöntemleri ve çocuk/ergenlerle etkili iletişim stratejileri gibi konularda detaylı bilgiler aldılar.

Aile içi iletişim ve bağımlılık sorunları

Eğitimde, özellikle bağımlılığın aile dinamikleri üzerindeki etkileri ve bu durumla başa çıkma yöntemleri üzerinde duruldu. Katılımcılara, çocuklarının bağımlılıkla ilgili belirtileri nasıl fark edebilecekleri ve bu konuda nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği anlatıldı. Ayrıca, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri de kapsamlı bir şekilde ele alındı.