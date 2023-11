Havaların soğumasıyla sosyalliğimizin azaldığı bu kış aylarında zayıflamak için yeni adımlar atmanın tam zamanı. Motivasyonu elimize alıp “Artık bunu yapabilirim.” Dediğiniz anda başaramayacağınız hiçbir şey yok.

Yeni yıla girmeden önce bu aralar danışanlarımla sıkça konuştuğumuz şeyler arasında artık 2024 yaz ayına gelmeden fit bir vücuda sahip olmanın hayalleri. Peki bu kurduğumuz hayallerin ne kadar gerçekleşiyor? Bazen çok hevesli ve istekli başladığımız bu süreçte hayatın akışına bağlı olarak yaşanan olumsuz olaylar veya motivasyon düşüklüğü bizi bu süreçten kopartabilir. Ne kadar çok motivasyon o kadar çok diyet.

BU İŞ MOTİVASYON İŞİ



Beslenme modelinize bağlı olarak veya genetikte yatan sebeplerle insülin direnciniz olabilir, tiroid rahatsızlıklarınız olabilir ve bunların hepsi kilo vermenize engel de olabilir. Hepsinin tedavisi varken bunlar bahanemiz olmamalı.



Kendinize bir sebep bulmalısınız. Neden kilo vermek istiyorsunuz? Dolabınızda giyemediğiniz kıyafetlerinizi yeniden giymenin heyecanını hissedin. Bunların hepsi sizin ne yiyip ne içtiğinizle bağlı. Farkındalığınızı başlatırsanız değişim o zaman başlayacaktır.

ELİNİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIN



Her istediğinizi yapıyorsanız ama mutsuzsanız o zaman hâlâ hayatınızda değiştirmeniz gereken önemli şeyler var demektir. Psikoloji, sağlıklı beslenme, hayaller, fiziksel durumunuz, metabolizmanız... Hepsi kararlarınızı, sağlığınızı ve yaşam kalitenizi etkiler.



Motive olursanız bu iş devam eder. “Ben bunu başaracağım!” demek yetmez. “Ne olursa olsun, ben bu işi başaracağım! Bunun için sabırlı olacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım” demeniz gerekiyor.

BERABER MOTİVE OLACAĞIZ!



1. Her gün içtiğiniz su miktarını hesaplayın.

2. Alışveriş yaparken sağlıksız paketli hiçbir ürün almayın.

3. Her gün mevsimine uygun sebze pişirin veya yemeklerin yanına salata muhakkak ekleyin.

4. Her gün 1 porsiyon mevsimine uygun taze meyve yiyin.

5. Belirli günler belirleyip süresi ne kadar olursa olsun yürüyüşe çıkın (örneğin pazartesi – Çarşamba – Cuma).

6. Evdeki büyük beden kıyafetlerinizi ayırın.

7. Evdeki tüm aburcuburları atın.

8. Vitamin ve mineral takviyesi alın.

9. Omega 3 kullanın.

10. Probiyotik alın.

11. Daha çok adım atmaya gayret edin.

12. Kendinize söz verin!