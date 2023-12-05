Günümüzde güzellik sektörünün hızla artmasıyla birlikte dış görünüşümüze verdiğimiz önem de artmaya başladı.

Kadınların başlıca sorunları arasında olan selülit aslında o kadar da korkulacak bir problem değil. Her şeyden önce bir hastalık değil ve aslında estetik kusur olarak kabul edilmemekte. Fakat bu konu hakkında dönen eleştirilerimiz ve özellikle yaz aylarının magazin gündemi olması kadınlarımızı daha çok kaygıya sokup sonucunda da kişilerin bedenini saklama yollarına kadar gitmesine neden olabiliyor. Aslında östrojen hormonu yani kadınlık hormonu gereği bizlerin doğasında selülit var. Bu durum fazla kilonun etkileriyle desteklense de zayıf bireylerde de selülit olmaktadır ya da çok kilolu olan ve hiç selüliti olmayan kişileri düşünün..



Peki bu selülitlerden kurtulmanın hiç mi yolu yok? Evrelerine göre selülitlerin şiddeti de artmaktadır. Uzun süreli yerleşmiş ve derin selüliti tamamen yok etmek çok mümkün olmasada önlem almak süreç için daha önemli. Önlem alırken beslenmenin bu konudaki etkilerini unutmamak lazım. Sadece diyet yaparak selülitlerimiz yok olmasa da var olanların evrelerinin artması veya yeni oluşumların engellenmesi için ilk adım diyebiliriz. İkinci olarak tabi ki egzersiz. Haftada en az üç gün doğru bir antrenman programı ile 30 – 50 dakika arasında yapılan egzersiz olmazsa olmaz. Bir diğer çözüm önerisi ise dolaşımı hızlandırmak için masaj ve kozmetik desteği doğru uygulamalarda ciddi etki göstermektedir.

NELER YAPILMALI?