Muğla, kültür ve sanat dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sanatseverler Derneği ve Gün Batımı Platformu iş birliğiyle düzenlenen “Gün Batımı Söyleşileri” kapsamında, ünlü belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, 2 Ekim Salı günü saat 19.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Belgesel gösterimi ve kitap imza etkinliği

“Memleket, Sanat, Hayat: Nazım” başlıklı etkinlik, Özgentürk'ün Nazım Hikmet’in yaşamını ve eserlerini konu alan belgeselinin gösterimiyle başlayacak. Etkinlikte, izleyicilere Nazım Hikmet’in hayatına dair derinlemesine bir bakış sunulacak. Özgentürk, film sonrası katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak interaktif bir sohbet gerçekleştirecek.

Etkinliğin detayları:

Tarih: 2 Ekim 2024, Salı

Saat: 19:00

Yer: Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi

Program sonunda, katılımcılar Nebil Özgentürk ile buluşup, yeni çıkan kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak. Etkinliğin kolaylaştırıcılığını ünlü sanatçı Hamdi Topçuoğlu yapacak.

Sanatseverler için eşsiz bir fırsat

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu özel etkinlik, Nazım Hikmet’in sanat ve hayat görüşünü daha yakından tanımak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Özgentürk’ün derinlikli anlatımı ve Nazım Hikmet’in evrensel mesajları, edebiyat ve sanatseverlerin keşfine sunulacak.

Katılım detayları

Etkinliğe katılmak isteyen sanatseverlerin, yerlerini ayırtmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesini ziyaret etmeleri önerilmektedir.