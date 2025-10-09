Dünkü yazımda güneş sistemimize giren 9 km uzunluğunda, puro şeklinde ve saatte 220.000 km/saat hızında ilerleyen bir gök cisminden bahsetmiştim. Bu gök cisminin de, henüz tam olarak tanımlanamadığından söz etmiştim.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Dünyaca ünlü, iş insanı ve vizyoner Elon Musk'ın bu konu ile ilgili bir açıklaması yokmuş. Kendisinin affına sığınıyorum. İnternette gezen, feyk videoların kurbanı olmuşum. Bildiğiniz gibi, dünyanın en cesur iş insanlarından biri olan ve sivri açıklamaları, radikal kararları ile dikkat çeken bir insan olduğundan, böyle bir açıklama, gelse gelse ondan gelir diye düşünmüştüm. Fakat gerçek değilmiş...

Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.Bu da bana ders olsun!

Gerçek olanlar ise şunlar, Atlas 3'ün, çok sıra dışı bir yörüngesinin olması. Sıra dışı bir hızda seyretmesi, 27 saniyede bir gaz boşaltması. 140 saniyede bir sinyal yollaması ve güneş sistemimizi çoktan terk etmesi gerekirken, Jüpiter gezegenini geçtikten sonra ivmelenmesi ve yörüngesinin değişmesi. Yeni rotasının da Dünyamızla, Mars arasında bir noktadan geçmesi.

Bunlar kesin olarak bildiklerimiz...

Bu bir uzay aracı değildir diyenler, bu noktada, rota sapmasını Jüpiter gezegeninin çekim gücüne bağlıyor. Gaz çıkarımını normal karşılarken, aldığımız sinyali de bir çeşit parazit olarak yorumluyor. Gerçekten de Jüpiter, müthiş çekim gücüyle, dünyamızı, sayısız kez, yıkıcı meteor çarpışmalarından korumuş, dünyamıza düşmesi gereken yıkıcı gök cisimlerini, üzerine çekerek, bir nevi dünyanın kurtarıcısı olmuştur. Rotadaki değişikliğin sebebi olabilir.

Şu durumda, hiçbir bilim adamı, bu bir uzay gemisidir, diyemediği gibi uzay gemisi değildir de diyemiyor!

Konu fizik ve uzay oldu mu, ne kadar cahiliz! Ne kadar da az bilgiye sahibiz!

Uzay o kadar büyük, o kadar engin bir boşluk ki, insan kendisinin ne kadar küçük ve önemsiz olduğunu bir kere daha anlıyor. 220.000km/sa. bize çok muazzam bir hız gibi görünse de, uzaydaki mesafeler göz önüne alındığında, çok ama çok düşük bir hız. Bu hızla bile ilerlese, bir başka güneş sistemine ulaşması yüzyıllar alır. Yani içinde insanlar olsaydı, ve en yakın güneş sistemine gitseydik, yola çıkan insanların, torunlarının torunları, ancak görürdü hedeflenen güneş sistemini...

Bu bir uzay gemisi ise, içindekilerin bizden çok daha uzun yaşadıklarını düşünüyorum. Yada uyku kapsülü gibi bir teknolojileri olmalı. Belki de ikisi birden!

Dün de yazmıştım. Eğer bu bir uzay gemisi ise, kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Öyle olsalar, bu kadar aleni gelmezlerdi. Yıldızlar arası seyahat edecek kadar gelişmiş bir medeniyet, gemilerini de kolaylıkla gözlerden saklayabilirdi. Yada bu belki de sadece acaip şekilli göktaşı.

Bütün bu muammanın çözülmesine az kaldı. 1 Kasım sabahı,dünyaya en yakın noktada olacaklar. Yavaşlar, durur yada rota değiştirir mi? göreceğiz. Bir gök cismi ise geçip gidecek. Tabi bu bir uzay aracıysa bile, yine de geçip gidebilir.

Şimdilik hiçbirini bilemiyoruz. Şu aşamada endişelenecek bir durum yok. Ama ben kendi adıma, ne olacağını çok merak ediyorum. Asla endişe etmiyorum. Uzay aracı değilse zaten herşey normal. Uzay aracı ise, bu kadar göstere göstere geliyorlarsa, kötü niyetli olamazlar diye düşünüyorum.

Sizler için, konuyla ilgili bilgileri takipte kalacağım ve gelişmeleri bildireceğim...

Sevgi ve Saygılarımla