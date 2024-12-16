Güzel oyuncu, yoğun set temposu nedeniyle kısa sürede tam 10 kilo verdiğini açıkladı.

“Yoğun Tempodan Dolayı Kilolar Gitti”

Med Yapım imzalı dizinin ilk bölümü 15 Aralık’ta izleyiciyle buluşurken, Aktaş’ın performansı kadar setteki çalışma koşulları da dikkat çekti. Çekimlerin başladığı günden itibaren kilo verdiğini söyleyen oyuncu, “Gece saat 4’te film seti bitiyor, sabah 8’de dizi setine başlıyorum. İki aydır böyle bir tempoda çalışıyorum ve hiç duramıyorum. Bu yoğunlukta kilo verdim ama iyi oldu” dedi.

Aynı Anda İki Projede Yer Alıyor

Hem Şakir Paşa Ailesi dizisi hem de Sadece Bir An isimli film için sette olduğunu belirten Aktaş, yoğun tempodan şikayetçi olmamasına rağmen fiziksel olarak oldukça yorulduğunu dile getirdi. Günde 10 saatten fazla süren çekimlerin hem fiziksel hem de duygusal açıdan yıpratıcı olduğunu söyleyen oyuncu, hayranlarının ilgisinden oldukça memnun.

İzleyiciden Büyük İlgi

1998 doğumlu olan ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle tanınan Nilsu Berfin Aktaş, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. 2018 yılında Geleceğin Starı yarışmasında adını duyuran Aktaş, bugün televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin ilk bölümü 1,5 saat sürdü ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizinin diğer bölümlerinin 1,5 ila 2 saat arasında süreceği tahmin edilirken, setin çalışma koşulları izleyicilerin merak konusu oldu.

Yeni Projelerle Zirvede

Aynı anda iki projede birden çalışan Nilsu Berfin Aktaş, hem Şakir Paşa Ailesi dizisiyle televizyon ekranlarında hem de Sadece Bir An filmiyle sinema sektöründe hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Yoğun tempoya rağmen enerjisinden ödün vermeyen Aktaş, genç yaşta kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.