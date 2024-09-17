Nintendo’nun yeni nesil konsolu olan Switch 2, uzun yıllardır dedikoduların merkezinde. Son gelişmelere göre, Nintendo’nun yeni konsolunu yıl sonuna kadar duyurması bekleniyor. Tayvan Economic Daily News’e göre, Sony'nin PS5 Pro duyurusunun ardından Nintendo da yeni konsolunun tanıtımını öne çekmeyi planlıyor.

Switch 2’nin teknik özellikleri

Switch 2’nin selefi Switch’e kıyasla çok daha güçlü olacağı düşünülüyor. Özellikle NVIDIA DLSS teknolojisi sayesinde dock modunda önemli bir performans artışı sağlayacağı iddia ediliyor. Valve Steam Deck ile benzer performans sunacağı söylenen konsolun, daha güçlü bir donanım, yapay zekâ yetenekleri ve daha yüksek kapasiteli bir pile sahip olması bekleniyor. Ayrıca, cihazın çift ekranlı tasarımı ile dikkat çekebileceği konuşuluyor. Switch 2'nin fiyatının ise 400 dolar civarında olacağı iddia ediliyor.

Nintendo’nun stok stratejisi

Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, şirketin yeni konsol için sağlam bir stok planı hazırladığını belirtti. Parça sıkıntısının çözüldüğünü ve müşteri talebini karşılamak için yeterli miktarda cihaz üreteceklerini vurgulayan Furukawa, Switch 2’nin piyasaya sürülmesiyle bu stratejiyi sürdüreceklerini ifade etti.

Resmi tanıtımın yeni yılın ilk aylarında, muhtemelen Mart ayında yapılması bekleniyor.