Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, yaz tatili boyunca yüzen çocukların saç renklerinin sarıya dönmesiyle herkesi şaşırtıyor. Van Gölü kıyısında yaşayan çocuklar, yazın serinlemek için gün boyu gölde yüzüyor ve sodalı suyun etkisiyle saçları sararıyor. Kış aylarında ise saç renkleri tekrar eski haline dönüyor. Gölde yüzen çocukların saç renklerindeki değişim, güneşin ve sodalı suyun etkisinden kaynaklanıyor.

Prof. Dr. Özkol: Sodalı su saç rengini değiştiriyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, Van Gölü’nde yüzen çocukların saçlarının sarı olmasının en büyük sebebinin sodalı suyun açıcı etkisi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özkol, “Çocuklar uzun süre maruz kalınca bu açıcı etkilerden dolayı saçları sararıyor. Kışa doğru tekrar normale dönüyor. Çocuklar için herhangi bir zararı yok. Ancak, ciltlerini güneş yanığından korumalılar. Her yanık, cilt kanseri riskini artırır. Bu yüzden saçlarımız sararsın ama cildimiz yanmasın diyoruz,” dedi.

"Güneşin dik olduğu saatlerde yüzmeyin"

Prof. Dr. Özkol, çocukların güneş kremi kullanması ve güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde yüzmemesi gerektiği konusunda aileleri uyardı. “Yaşlı hastalarımızda görüyoruz ki, hepsinin çocukluk çağlarında güneş maruziyeti var. Bu durumu en aza indirmek için aileleri uyarmak gerekiyor. Çocuklarımızı göle sokalım ama onları güneşten koruyalım ki ileri yaşlarda kanser riskini azaltalım. Sarışın olmalarının avantajı var, Doğu Anadolu’da sarışınlık nadir olduğu için daha popüler oluyorlar,” dedi.

Çocuklar durumdan memnun

Yaz tatili boyunca gölde yüzdüklerini ifade eden çocuklar, kışın esmer olduklarını, yazın ise sarışın olduklarını belirtiyorlar. Özellikle saçlarını sarartmak için göle daha sık giren çocuklar, sarı saçlı olmanın getirdiği popülerliği seviyor.