Mardin’in Derik ilçesine bağlı Dumluca Mahallesi’nde bulunan Dumluca Baraj Gölü’nde son bir hafta içinde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.

Kötü kokular ortaya çıktı

Ölü balıkların kıyıya vurması, çevrede kötü kokuların yayılmasına sebep oldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İnceleme başlatıldı

Ekipler, gölette balık ve su numuneleri alarak balık ölümleriyle ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililer, yaşanan olayın nedenlerine ilişkin bilgi edinmeye çalışıyor.