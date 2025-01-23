Sosyal medya fenomeni ve program yapımcısı Oğuzhan Uğur, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması üzerine bir açıklama yaptı. Uğur, Özdağ’ın bu hafta programında konuk olmayı planladığını ve önemli gündem maddeleriyle ilgili değerlendirmeler yapacağını belirtti.

Muhalefete uygulanan baskılar gündemdeydi

Oğuzhan Uğur, paylaşımında, Ümit Özdağ’ın yaptığı muhalefete uygulanan baskıları ve kendi hareketine yönelik planlanan operasyon ihtimallerini gündeme getirmek istediğini söyledi. Özdağ’ın ayrıca muhalefetin birleşme zorunluluğuna dair değerlendirmelerde bulunmayı planladığı da ifade edildi.