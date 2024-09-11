Türkiye, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda beklentilerin altında kalarak altın madalya kazanamadan organizasyonu tamamladı. Paris 2024'ten 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile dönen Türkiye'de, sporculara verilen para ödülleri sahiplerini buldu. Yönetmelik gereği altın madalya kazananlara verilen 1000 cumhuriyet altını ödülünden bu yıl kimse yararlanamazken, gümüş madalya kazanan sporcular 600, bronz madalya kazanan sporcular ise 300 cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Yusuf Dikeç’in pozu dünyayı salladı

Türkiye adına Olimpiyat oyunlarına damgasını vuran isim, karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç oldu. Profesyonel ekipman kullanmadan sergilediği rahat tavırları ve verdiği pozla dünya gündeminde yer bulan 51 yaşındaki sporcu, birçok kişi tarafından ikon haline geldi. Dikeç’in kazandığı para ödülü ise dikkat çekti.

5.5 milyon TL değerinde ödül

Takım sporlarında başarı gösteren sporcular, bu kritere göre ödüllendirildi. Gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, kişi başı 300 cumhuriyet altınına hak kazandı. Dikeç’in kazandığı ödül, yaklaşık 5.5 milyon TL olarak açıklandı. Türkiye, sporcularına en yüksek para ödülünü veren ülkeler arasında üst sıralarda yer alırken, listenin zirvesinde altın madalyaya 25 milyon TL ödül veren Hong Kong bulunuyor.

Merak edenler için, Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki bu geri dönüşü oldukça konuşulacak gibi görünüyor. Yusuf Dikeç’in ikonik pozuyla birlikte kazandığı ödül, oyunların unutulmazları arasına girdi.