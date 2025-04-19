Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ADD Balçova Şubesi kahvaltısında birlik ve mücadele vurgusu yaparak, "Her şey çok güzel olacak" dedi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Balçova Şubesi tarafından düzenlenen birlik ve dayanışma kahvaltısında önemli mesajlar verdi. Yiğit, Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Her şey çok güzel olacak" ifadesiyle birlik ve mücadele çağrısında bulundu.

Başkan Yiğit'ten birlik ve mücadele mesajı

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ADD Balçova Şubesi'nin düzenlediği kahvaltıda konuşarak, ülkenin içinde bulunduğu zorlu süreçlerin ancak Atatürk'ün gösterdiği yolda aşılabileceğini vurguladı. Yiğit, “Ulu Önder her zaman haklı çıktı. Gençliğe Hitabe'sinde de bugünlerin olabileceğini söylüyor. O gün imkansızlıklar içinde zafer kazandık, bugün de kazanacağız” dedi.

"Kurtuluş yok tek başına"

Yiğit, siyasi baskılara dikkat çekerek, “Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Memleketini seven hiçbir şeyden korkmaz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, olumsuz durumlar değil, olumsuz insanlar vardır. Biz direneceğiz ve her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"Güzel günler göreceğiz"

ADD Balçova Şube Başkanı Cengiz Kanat da, mücadelenin önemine değinerek, “Meydanlardayız. Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Cumhuriyet tehlikededir ve bu mücadelede politik hırslar bir kenara bırakılmalıdır. Umutluyuz, çünkü koşullar geçmişteki kurtuluş mücadelesinden daha kötü değil” dedi. CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ise birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.