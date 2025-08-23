İzmir’in simge organizasyonlarından İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 29 Ağustos–9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ iş birliğiyle “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla düzenlenen etkinlik, ziyaretçilere kültür, sanat, spor ve eğlencenin birleştiği geniş bir program sunacak.

Başkan Tugay’dan katılım çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, basın toplantısında yaptığı açıklamada fuarın kortejle başlayacağını belirterek, “Tüm hemşehrilerimizi fuarımıza bekliyoruz. İzmir’de mutluluk duyacakları pek çok şey görecekler” dedi. Tugay, Kültürpark’ın tarihçesi ve fuarın 94 yıldır taşıdığı önem üzerinde durdu.

Kültürpark ve İEF’in tarihi

Tugay, İzmir fuarcılığının 1923’teki İktisat Kongresi ile başladığını hatırlattı. Kültürpark, 1936’dan bu yana İzmirlilerin buluşma noktası olurken ticaret, kültür ve eğlence merkezi haline geldi. Başkan, fuarın geçmişten günümüze Türkiye ve İzmir için simge bir değer taşıdığını vurguladı.

Restorasyon ve yenilikler

Kültürpark’ta yapılan çalışmalarla, Resim Heykel Müzesi modern kütüphaneye dönüştürüldü, Göl Gazinosu restore edilerek Mutfak Müzesi ve sosyal tesis olarak hizmete açıldı. Başkan Tugay, Ada Gazinosu’nu gelecek yıl sosyal tesis olarak tamamlayacaklarını ifade etti.

Kortej ve festival havasında açılış

Bu yıl fuar, şehir dışından gelen konukları da kapsayan kortejle açılacak. Balkan kültürü temasıyla düzenlenen geçit töreni, Balkan Halk Dansları Festivali ve görsel şovlarla desteklenecek. Başkan Tugay, İzmir’in sosyal ve kültürel organizasyonlarda öncü rolünü vurguladı.

Konserler ve eğlence programı

Çim Konserleri kapsamında 29 Ağustos’ta Candan Erçetin, 30 Ağustos’ta Edis ve Ali Altay, 31 Ağustos’ta Yıldız Tilbe ve 1–9 Eylül tarihleri arasında Ceza, Derya Uluğ, Gripin, Mustafa Sandal, Selda Bağcan, Sertab Erener, Duman ve Mor ve Ötesi gibi sanatçılar sahne alacak. Konserler her gün 21.15’te başlayacak.

Sergilerde sanat ve tarih bir arada

Fuar süresince, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sergisi, Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri izleyicilerle buluşacak. Ayrıca Kültürpark’taki Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi ve “İz’in Peşinde Kentin İçinde” sergisi ziyaretçileri bekleyecek.

Çocuklar ve gençler için etkinlikler

Fuar Çocuk Kulübü, Mobil Çocuk Sahne ve Dobidop Eğitim Otobüsü ile çocuklar için oyun ve atölyeler hazırlanırken, gençler için 3x3 Streetball İzmir Cup, motor sporları ve refleks oyunları gibi etkinlikler düzenlenecek.

Yeme içme ve sosyal alanlar

Yenilenen Yeme İçme ve Etkinlik Alanı’nda konserler, DJ performansları, dans festivali ve interaktif etkinlikler gerçekleştirilecek. İZBB Pop Orkestrası ve Kültür Orkestrası, sahne performanslarıyla fuarı renklendirecek.

Onur konuğu Bosna Hersek

Bu yıl fuarın onur konuğu Bosna Hersek olacak. Tuzla, Stari Grad ve Centar belediyeleri, ticaret odaları ve kurumlar fuarda yer alacak. Ülkenin gastronomi, kültür ve sanat ürünleri İzmirlilerle buluşacak.

Ana sponsorlar ve giriş bilgileri

İEF’in ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru Migros oldu. Fuar giriş ücretleri tam 40 TL, öğrenci 25 TL olarak belirlendi. Etkinlik, her gün 16.00–23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.