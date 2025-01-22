Bolu'daki yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, yangının ilk anlarında çaresiz kalan bir kişinin kucağındaki bebeğini atmaya çalıştığı, bir başka kişinin ise kurtulmak için çatı katından atladığı anlar görüntülerde yer aldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürek yakan detaylar ve görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı anlara ait görüntü adeta kan dondurdu

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, çaresiz kalan bir kişinin dumanla kaplı odadan kurtarmak için bebeğini kucağına alıp atmaya çalıştığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların "Çocuğunu atacak" ifadelerini kullandığı ve atmaması için bağırdığı duyulurken, kan donduran görüntünün devamında ise çatı katında bulunan bir kişinin pencereden atladığı anlar yer alıyor.

"En üst kattan bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldık"

Otel çalışanı Mehmet Can Gezici, dehşet anlarını anlattı. Yangına uykuda yakalandıklarını ifade eden Gezici, "Yangın çıktığında uyuyorduk. Saat 03.00 civarında uyandık. Dışarı çıktığımızda çok kötü bir görüntü vardı. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi bir görüntü vardı. Otel ortadan yanmaya başlamıştı, alevler yukarıya doğru ilerliyordu. Yardım etmeye çalıştık. Yastıklarımızı, yorganlarımızı camdan atlayanlar için götürdük. En üst kattan bayan bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldık. Kendisi hayatını kaybetti. Çok kötü bir zamandı. İnsanlar çocuklarını atmak zorunda kaldı, belki hayatta kalabilsin diye. Kurtulan pek olmadı. Çok sıkıntılıydı. Otele bakınca o anlar aklıma geliyor. Ne hissettiğimizi biz bile anlayamadık. Şu anda düşüncelerimizi bile ifade edemiyoruz" dedi.