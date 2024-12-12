Akşam saatlerinde Artvin’in Hopa ilçesi Sugören Mevkii’nde trajik bir trafik kazası yaşandı. Arhavi yönüne ilerleyen bir otomobilin, tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale

Olay, Arhavi yönüne ilerleyen Yavuz Şiviloğlu’nun kullandığı otomobilin tıra çarpmasıyla meydana geldi. Kazanın etkisiyle aracın ön kısmı hurdaya dönerken, araç içindeki Bünyamin Merttürk sıkışarak hayatını kaybetti. 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü Yavuz Şiviloğlu’na olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Şiviloğlu, ambulansla Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışmaları saatler sürdü

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri, Bünyamin Merttürk’ün cansız bedenini sıkıştığı araçtan çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar saatlerce sürerken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Olayın ardından polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri de inceleme altına alındı.