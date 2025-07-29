Aydın’ın Germencik ilçesinde, ünlü markaların taklit spor ayakkabılarını satmak amacıyla İzmir’den gelen bir kişi, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Olay, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri yakınlarında meydana geldi.

Jandarma otoyol uygulamasında aracı durdurdu

Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı ekipleri, "Başkasına ait marka hakkında iktibas veya iltibas suretiyle replika/taklit/imitasyon/lisanssız spor ayakkabı satışa arz etmek veya satmak" suçuna yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda, A.K. isimli şahsın İzmir'den Aydın’a taklit spor ayakkabı getirdiği tespit edildi. Şüphelinin kullandığı araç, otoyol gişelerinde jandarma tarafından durduruldu.

160 çift taklit ayakkabı ele geçirildi

Araçta yapılan kontrolde, arka kasada açık şekilde taşınan kutular içerisinde piyasa değeri yaklaşık 320 bin TL olan 160 çift taklit spor ayakkabı ele geçirildi. Ayakkabıların, çeşitli tanınmış markalara ait logoları taşıdığı belirtildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, A.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şahıs hakkında adli işlem başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.